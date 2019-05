PARTAGER BOA Niger se porte bien

Bank of Africa (BOA) Niger, filiale du groupe bancaire marocain BMCE-Bank, a enregistré, au cours de l’année écoulée, de bonnes performances qui lui ont permis de réaliser un résultat net de plus de 7,6 milliards de F CFA, soit plus de 11,5 millions euros.

Ce résultat est en nette progression par rapport à 2017, année au cours de laquelle la banque, cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), revendiquait un résultat net de 6,9 milliards de F CFA, soit une hausse de 11% en glissement annuel.

Selon un communiqué de BOA-Niger, rendu public lundi à Niamey, la part des crédits octroyés en 2018, ainsi que les dépôts à la clientèle, sont également en hausse. Ainsi, 173 milliards de F CFA de crédits ont été octroyés en 2018, contre 170 milliards en 2017, et les dépôts se sont situés à 177 milliards de F CFA en 2018, en progression de 11,8%. « De bonnes performances enregistrées malgré un climat économique difficile auquel s’ajoute l’insécurité grandissante dans certaines localités du pays », précise la même source.

A rappeler qu’en 2017, BOA-Niger a récolté 157,531 milliards de F CFA auprès de sa clientèle, contre 145,332 milliards durant l’exercice 2016. Quant aux charges sur les opérations financières, elles se sont établies à 4,065 milliards de F CFA en 2017 contre 580,143 millions de F CFA en 2016.

Les opérations financières ayant évolué, les intérêts et charges assimilés ont fait de même. Ils sont passés, ainsi, de 6,499 milliards de F CFA en 2016 contre 6,884 milliards en 2017.

Le Groupe BOA est actuellement implanté dans 18 pays, dont huit en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), huit en Afrique de l’Est et dans l’Océan indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda et Tanzanie) et en République démocratique du Congo.

BOA dispose également d’une représentation en France, à travers un réseau de 16 banques commerciales, d’une société financière, d’une banque de l’habitat, de deux sociétés d’investissement, d’une banque d’affaires et de deux bureaux de représentation.

Depuis 2010, le Groupe Bank of Africa est majoritairement détenu par BMCE-Bank qui apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel à la BOA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Né il y a plus de 30 ans au Mali, le Groupe BOA compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs.

LNT avec MAP