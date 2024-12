BANK OF AFRICA et CHARI ont signé aujourd’hui une convention de partenariat qui octroie à CHARI Money le statut de membre associé de VISA. Cette étape, rendue possible grâce à l’agrément obtenu par Bank Al Maghrib conformément à la loi 103-12, confère à CHARI Money le statut d’établissement de paiement.

Ce partenariat vise à faciliter la digitalisation des petites entreprises clientes de CHARI, en modernisant les transactions entre épiciers et clients. Grâce à son nouveau statut, CHARI Money pourra émettre des cartes domestiques, commander des BIN et renforcer l’accès aux services financiers pour les détaillants.

En tant que membre principal de VISA, BANK OF AFRICA devient le garant des opérations monétiques de CHARI, tant au niveau national qu’international, tout en traitant la compensation nationale via ses systèmes.

Ismael Belkhayat, cofondateur et CEO de CHARI, a déclaré : « Ce partenariat illustre la complémentarité entre grandes entreprises et start-ups pour promouvoir l’inclusion financière et répondre aux besoins des populations à faibles revenus souvent exclues des services bancaires traditionnels. »

Pour Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif de BANK OF AFRICA : « Ce partenariat marque une avancée majeure pour l’inclusion financière et l’accès aux services financiers dans nos écosystèmes. »

Moncef Belkhayat, Président du groupe H&S Invest Holding, a également souligné l’importance stratégique des épiceries de proximité : « Véritables stabilisateurs sociaux, elles jouent un rôle clé dans l’économie locale et doivent être soutenues dans leur digitalisation. »

Ce partenariat permettra à CHARI Money de devenir participant indirect de systèmes financiers majeurs tels que le Système Interbancaire Marocain de Télé-compensation (SIMT) et sous-participant du Système des Règlements Bruts du Maroc (SRBM).

Avec cette alliance, BANK OF AFRICA et CHARI s’engagent à accompagner la transition numérique des épiceries marocaines, contribuant ainsi au développement économique inclusif et à l’épanouissement des petits commerces.

LNT

