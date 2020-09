PARTAGER BOA Capital Securities met en place une plateforme sécurisée de Bourse en Ligne

BOA Capital Securities, filiale de BMCE Capital et de BANK OF AFRICA, a lancé cette semaine une solution digitale unique sur le marché et devient la première Société de Gestion et d’Intermédiation à offrir une plateforme sécurisée de Bourse en Ligne, annonce un communiqué du groupe.

Cette plateforme est un outil transactionnel sécurisé en ligne qui permettra à ses utilisateurs d’investir en bourse en toute autonomie et simplicité à partir de chez eux.

En effet, grâce à ce nouveau canal digital, les clients de BOA Capital Securities pourront en quelques clics accéder au marché boursier de la BRVM et disposer en continu d’une information financière riche et pertinente sur l’ensemble des valeurs cotées, précise le texte.

Par ailleurs, en accédant à leur compte personnel, les clients profiteront d’un espace transactionnel dédié qui offre une palette complète de services permettant :

La transmission des ordres de bourse et l’exécution des transactions en toute sécurité (sur actions, droits et obligations);

Le suivi des positions et la valorisation du portefeuille en temps réel;

La consultation d’une bibliothèque riche contenant les publications périodiques de BOA Capital Securities (Quotidiennes, Trimestrielles et Semestrielles) et l’ensemble des notes de recherche couvrant l’actualité économique et financière du marché régional.

Cette plateforme est accessible sur : https://bksdirect.boacapitalsecurities.com/

LNT avec CdP