La BMCI a récemment lancé un financement inclusif durable en faveur de l’association de micro-crédit AL AMANA, marquant une première dans le secteur de la microfinance au Maroc. Ce nouveau type de financement, appelé Inclusive and Sustainability Linked Financing (ISLF+), vise à soutenir des objectifs de développement durable tout en favorisant l’inclusion financière.

Le financement, d’un montant de 200 millions de dirhams, est destiné à accompagner AL AMANA dans sa mission d’élargir l’accès au crédit pour les micro-entreprises et les très petites entreprises (TPE) qui n’ont pas de possibilités de financement auprès des institutions financières classiques. Depuis plus de 27 ans, AL AMANA joue un rôle essentiel dans la microfinance au Maroc, en facilitant l’accès au crédit pour les entrepreneurs à petite échelle. Grâce à ce soutien financier, l’association pourra étendre ses actions, en particulier dans les zones rurales et auprès des populations les plus vulnérables.

L’innovation de ce financement réside dans son aspect inclusif et durable. Les acteurs de la finance inclusive, comme AL AMANA, sont tenus d’atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de transition juste prédéfinis. En contrepartie, ils bénéficient de taux d’intérêt réduits, d’une assistance technique et d’un accompagnement sur mesure fourni par le JuST Institute, une organisation spécialisée dans la transition juste. Ce modèle de financement vise ainsi à promouvoir un développement économique plus équilibré tout en intégrant des critères liés à la protection de l’environnement et à la résilience sociale.

Dans le cadre de ce partenariat, AL AMANA a introduit un dispositif d’évaluation des risques climatiques, notamment dans le secteur agricole. Cette initiative est particulièrement importante dans un pays comme le Maroc, où les effets du changement climatique se font déjà ressentir, en particulier sur les petites exploitations agricoles. En intégrant cette dimension à son approche, AL AMANA cherche à renforcer la résilience des micro-entreprises face à ces défis, contribuant ainsi à la durabilité de leurs activités.

En outre, l’association bénéficiera de formations et d’un soutien technique pour améliorer les compétences de ses équipes commerciales sur les enjeux climatiques. Cet accompagnement sera assuré par le JuST Institute, qui aidera AL AMANA à mieux comprendre et anticiper les risques liés au climat, tout en adoptant des pratiques plus durables.

