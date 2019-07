PARTAGER BMCI-BERD, une nouvelle ligne de financement pour soutenir les importateurs et exportateurs

La BMCI a signé, le 9 juillet, un accord pour une nouvelle ligne de financement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

D’une enveloppe de 60 millions d’euros, ce financement a pour objectif de soutenir les transactions de commerce international. « Cette ligne est importante pour nous puisqu’elle va nous permettre d’avoir une source de financement et de continuer d’accompagner notre clientèle dans les zones offshore, qui ont des besoins en devise, et également nos clients extérieurs » a souligné M. Idriss Bensmail, directeur général adjoint de la BMCI.

« Ce programme ne se limite pas à un financement, mais il y aura également un accompagnement pour les banquiers avec une formation dédiée pour améliorer les standards opérationnels de la banque dans ce domaine », explique Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, directrice de la BERD pour le Maroc.

« Le commerce international est un élément important pour nous à la BMCI. Nous avons des parts de marché sur l’import et l’export entre 11% et 13% et nos parts de marché sont aux alentours de 30% dans les zones offshore », souligne M. Bensmail.

Il est à noter que ce partenariat entre BMCI et la BERD est le 3ème dans les 12 derniers mois entre les deux banques. Le premier étant « Women in business », un programme d’accompagnement qui facilite l’accès au financement et au savoir-faire pour les femmes dirigeantes et propriétaires de petites et moyennes entreprises. Le montant de financement de ce programme était de 15 millions d’euros. La BMCI avait également rejoint MorSEFF, une ligne de financement de l’énergie durable destinée aux entreprises privées marocaines. La banque avait bénéficié d’un prêt de 20 millions d’euros pour le redistribuer aux entreprises sous forme de crédit ou leasing à des fins d’investissements dans l’efficacité énergétique ou l’énergie renouvelable.

La BMCI est ainsi la 5ème banque à bénéficier du programme « Trade Facility ».

A. Loudni