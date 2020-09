PARTAGER BMCE Capital Markets : Le chatbot ‘BK Financial Bot’ couvre désormais la salle des marchés

BK Financial Bot, premier chatbot de la place dédié aux métiers de la banque d’affaires, évolue et couvre désormais une troisième activité de la Banque d’Affaires BMCE Capital, annonce un communiqué du groupe.

Disponible 24h/24 et 7J/7, BK Financial Bot couvrira en plus des activités de gestion d’actifs et d’intermédiation boursière, l’activité de change et matières premières.

En effet, cet agent conversationnel, permettra désormais aux clients de BMCE Capital Markets, de recevoir sur WhatsApp de manière instantanée et sécurisée, des informations clés concernant le marché de change et matières premières ainsi que leur portefeuille, précise le communiqué.

Pour rappel, ce chatbot, fruit du programme d’innovation ouverte Cap’Tech by BMCE Capital, vient renforcer davantage l’offre digitale de BMCE Capital Markets, conclut le texte.

LNT avec CdP