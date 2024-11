Depuis plus de dix ans, SIX Financial Information collabore avec BMCE Capital Bourse pour le développement de solutions de bourse en ligne et de systèmes de routage d’ordres. Cette coopération s’inscrit désormais dans une nouvelle étape avec le lancement de l’application mobile BK Bourse, pour laquelle SIX fournit des API dédiées aux informations financières et transactionnelles. Ces outils, conformes aux standards technologiques internationaux, offrent à BMCE Capital Bourse une plus grande flexibilité pour l’intégration de ses services de routage d’ordres sur différents canaux de distribution.

Développée par BMCE Capital Bourse, l’application BK Bourse propose une expérience utilisateur optimisée et intègre des fonctionnalités pensées pour les besoins des utilisateurs, selon le communiqué de presse de la société.

Khalid Ayouch, Administrateur Directeur Général de SIX Financial Information Mena, a souligné l’importance de cette collaboration, débutée en 2007 : « nous avons accompagné BMCE Capital Bourse avec une solution complète, d’abord sur desktop et en responsive design, permettant à la société de bourse et à ses clients d’opérer dans des conditions optimales. Notre plateforme a non seulement sécurisé les opérations transactionnelles mais également mis à disposition un flux d’informations financières et une bibliothèque d’outils en temps réel, essentiels à la prise de décisions éclairées ». Il a également mis en avant la robustesse des outils déployés et leur capacité d’adaptation aux spécificités locales.

De son côté, Majd Guebbas, Directeur Général de BMCE Capital Bourse, a salué la qualité du partenariat avec SIX : « Leur solution, fiable et adaptable, complète parfaitement les efforts de notre équipe dédiée à l’innovation. Grâce à leur proximité géographique et culturelle, ainsi qu’à leur compréhension fine de nos besoins locaux et internationaux, SIX joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de nos projets technologiques. Leur support technique et fonctionnel, apporté depuis plus de 15 ans, a contribué au succès de nos initiatives en ligne, en synergie avec nos équipes internes ».

Partagez cet article :