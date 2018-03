PARTAGER BMCE Bank of Africa partenaire de China Development Bank

Une cérémonie a été organisée au siège de BMCE Bank of Africa, le 23 Mars 2018, au cours de laquelle un Mémorandum d’Entente a été signé entre M. Liu Xin, Directeur Général, Branche Zhejiang de China Development Bank d’une part et MM Brahim BENJELLOUN TOUIMI, Administrateur Directeur Général Exécutif Délégué de BMCE Bank of Africa et Président de BoA Group, Mohammed AGOUMI, Directeur Général Délégué, en charge de la Coordination de l’International de BMCE Bank of Africa d’autre part.

A travers cet accord China Development Bank – CDB – et BMCE Bank Of Africa visent à renforcer la coopération et l’investissement entre les entreprises des deux pays, en marge du Mémorandum d’entente relatif à l’initiative « One Belt, One Road » signé entre le Maroc et la République Populaire de Chine en Novembre 2017, sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI, selon un communiqué du groupe.

La signature du Mémorandum d’entente intervient dans un contexte de développement des programmes d’infrastructure incluant, celles des transports, construction automobile, parc technologique, d’investissement et de commerce outre des projets de développement durable liés aux questions sociales et à l’environnement, qui renforcent la pertinence des projets précités.

Par ailleurs, cet accord qui intervient en marge de l’ouverture imminente de la succursale BMCE Bank of Africa à Shanghai définit dans les opportunités Business & Trade au Maroc et en Chine de même qu’il offre une base solide de coopération dans les domaines d’’intérêt du secteur privé des deux pays, dans la perspective de consolider le positionnement du Maroc, en tant que porte d’entrée privilégiée de l’Afrique et d’insuffler, à travers ce partenariat, une nouvelle dynamique aux relations entre le Maroc et la Chine, conclut le communiqué.

LNT avec CdP