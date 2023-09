En réponse à la dévastation causée par le récent tremblement de terre au Maroc, Binance distribuera jusqu’à 3 millions de dollars en BNB aux utilisateurs de Binance identifiés comme vivant dans les zones touchées par la tragédie.

L’identification des utilisateurs sera basée sur les preuves d’adresse (POA) complétées avant le 9 septembre 2023 dans la province de Marrakech-Safi, qui a subi l’impact le plus important. Les utilisateurs qui ont rempli la POA avant cette date dans la région de la province de Marrakech-Safi recevront chacun 100$ en BNB directement sur leur compte Binance.

Nous sommes conscients que de nombreux utilisateurs de la zone affectée n’ont peut-être pas encore terminé leur POA. Par conséquent, pour tout utilisateur existant qui termine la POA après le 9 septembre 2023 et avant le 30 septembre 2023, nous ferons un don de 25$ en BNB directement sur votre compte Binance.

De plus, pour nos utilisateurs actifs au Maroc qui ne se trouvent pas dans la zone affectée, nous verserons 10$ en BNB à chacun d’entre eux.

Nous espérons que nos efforts toucheront environ 70 000 utilisateurs de Binance vivant au Maroc. Les fonds parviendront à nos utilisateurs à partir du 12 septembre 2023.

À la suite de catastrophes naturelles, les gens perdent souvent l’accès aux services bancaires traditionnels au moment précis où des fonds supplémentaires sont nécessaires pour couvrir les fournitures médicales, la nourriture et d’autres besoins essentiels.

Les transferts de crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés pour apporter une aide financière aux victimes de catastrophes, car ils permettent des transactions rapides, peu coûteuses, sans frontières et transparentes.

Le fondateur et PDG de Binance, CZ, a déclaré : . »L’impact du tremblement de terre sur le peuple marocain est dévastateur. Nous espérons pouvoir apporter un peu de soutien aux personnes touchées. Pour les utilisateurs marocains qui reçoivent ces dons mais qui ne sont pas touchés par le tremblement de terre, nous leur demandons de transmettre les fonds à ceux qui en ont le plus besoin. »

En ces temps difficiles, Binance est aux côtés de ses utilisateurs et nous continuerons à travailler sur d’autres moyens d’aider notre communauté au Maroc.

