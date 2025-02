BIMO, marque de biscuits commercialisée par Mondelez Maroc, figure parmi les trois marques alimentaires les plus citées dans le cadre de l’étude annuelle LOVE BRAND, réalisée par le Cabinet Imperium.

Cette étude, dévoilée lors de l’événement « Les Impériales Week 2025 », met en avant les marques les plus mentionnées spontanément par les consommateurs marocains. BIMO est également la seule marque de snacking à apparaître dans ce classement.

« Nous sommes ravis de voir notre marque figurer parmi les trois premières marques alimentaires citées par les Marocains », a déclaré Kenza Haloui, Directrice Marketing chez Mondelez Maroc. « Cette reconnaissance reflète le travail accompli autour de l’innovation et de la proximité avec les consommateurs. »

BIMO est une marque qui propose une gamme variée de produits de snacking, présents sur le marché depuis plusieurs années. Ses produits sont distribués à l’échelle nationale et s’adressent à différents profils de consommateurs.

L’étude LOVE BRAND, menée par le Cabinet Imperium, vise à identifier les marques les plus appréciées par les Marocains en s’appuyant sur un sondage ouvert et spontané. Les résultats de cette enquête mettent en avant les marques ayant une forte notoriété et un lien particulier avec les consommateurs.

LNT avec CdP

