BIM Maroc, acteur de premier plan dans le secteur de la distribution, a inauguré sa quatrième plateforme logistique au Maroc, située à Marrakech. Cette nouvelle infrastructure, fruit d’un investissement de 150 millions de dirhams, s’inscrit dans un plan stratégique global visant à renforcer la présence de BIM dans le Royaume.

L’événement a été marqué par la présence de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, et de Haluk Dortluoğlu, Président Directeur Général du groupe BIM. À cette occasion, Ryad Mezzour a souligné que cette plateforme constitue un jalon important pour le secteur de la distribution, tout en contribuant au développement socio-économique local. « Cette infrastructure permettra la création de 1 000 emplois directs et indirects dans la région, tout en favorisant le sourcing local et en sécurisant une partie de l’approvisionnement auprès des producteurs marocains », a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie, Haluk Dortluoğlu a annoncé un ambitieux plan d’investissement de 1 milliard de dirhams pour les trois prochaines années. Ce montant sera consacré à la construction de trois nouvelles plateformes logistiques dans différentes régions du Maroc, à l’expansion du réseau de distribution, et au développement des compétences des ressources humaines.

« Cette plateforme logistique de Marrakech reflète notre engagement à accompagner la dynamique économique locale et à répondre aux attentes des consommateurs marocains. Notre investissement témoigne de l’importance stratégique que nous accordons au Maroc dans nos plans de développement », a affirmé M. Dortluoğlu.

S’étendant sur une superficie de 16 000 mètres carrés, la nouvelle plateforme logistique est conçue pour répondre aux besoins croissants de la région Marrakech-Safi. Elle vise à optimiser les opérations d’approvisionnement et de distribution, réduisant ainsi les délais et les coûts logistiques. Cette infrastructure permettra à BIM de continuer à offrir à ses clients un rapport qualité-prix compétitif.

En plus des avantages opérationnels, cette plateforme représente une opportunité majeure pour l’économie locale, avec la création de 1 000 emplois directs et indirects. Elle illustre également l’engagement de BIM à contribuer au développement économique des régions où elle opère.

L’inauguration de cette plateforme s’inscrit dans une stratégie globale de consolidation de la présence de BIM au Maroc, qui inclut l’élargissement de son réseau logistique et commercial, ainsi que le développement des compétences locales.

