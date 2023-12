Sélectionné au Festival de Cannes, Le documentaire Bigger Than Us est diffusé au Maroc cette semaine. Le film explore des thèmes cruciaux et des enjeux fortement présents au Maroc : éducation, environnement, droit des femmes, sécurité alimentaire, …

Les projections prévues dans les établissements scolaires et l’association Bab Rayan, en présence de sa réalisatrice Flore Vasseur, se veulent un appel vibrant à éveiller la conscience de la jeunesse marocaine.

Bigger than Us est une œuvre cinématographique de 96 minutes tournée dans sept pays. Le documentaire aborde plusieurs thématiques centrées autour des défis mondiaux contemporains et de l’activisme des jeunes. Réalisé par Flore Vasseur, le film met en lumière des jeunes du monde entier qui s’engagent dans des actions pour lutter contre le changement climatique, les inégalités sociales, et d’autres problématiques mondiales urgentes.

Bien plus qu’un simple documentaire, Bigger than Us incite ainsi à un éveil des consciences et à un engagement actif. Cet appel à l’action prendra forme par le biais de projections spéciales dans des établissements tels que l’EFI et l’École Centrale de Casablanca, le Groupe Scolaire Valériane à Deroua, et l’Association Bab Rayan. Ces séances interactives en présence de sa réalisatrice offrent une occasion unique d’approfondir la réflexion du public et de susciter l’engagement actif des jeunes générations.

La stratégie d’impact de « Bigger than Us » se concentre sur trois axes : l’inspiration, l’influence et l’activation. En mettant en lumière des enjeux cruciaux, le documentaire aspire à stimuler l’engagement de la jeunesse marocaine et à générer un changement social. Il favorise des échanges d’idées constructifs créant ainsi un espace inclusif et encourageant l’engagement actif envers les causes sociétales abordées…

