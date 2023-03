Le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a tenu, mercredi à Rabat, une réunion de coordination consacrée aux préparatifs du premier forum national de la société civile sur l’emploi associatif, avec la participation des représentants des secteurs gouvernementaux concernés.

Cette réunion s’insère dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie « Nassij » relative aux relations avec la société civile au titre de la période 2022-2026, ainsi que dans les préparatifs initiés par le ministère en vue de l’organisation de forums nationaux sur des sujets d’actualité de premier plan pour la promotion de la société civile, a indiqué le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement dans un communiqué.

La stratégie « NASSIJ » qui a été élaborée selon une approche participative entre les secteurs gouvernementaux et les acteurs civils, dont des associations et coalitions de la société civile, poursuit la même source, notant que cette stratégie ministérielle a été présentée et approuvée lors du conseil de gouvernement tenu le 14 avril 2022.

A l’entame de son allocution, M. Baitas a mis en avant la grande importance que revêt cette manifestation visant à promouvoir l’emploi associatif, en tant que l’un des principaux piliers du développement du travail associatif au Maroc, soulignant, dans le même contexte, la nécessité de l’adhésion de tous les acteurs concernés pour la réussite de ce forum qui sera organisé sous un nouveau format, précise le communiqué. Il a, par ailleurs, expliqué que le programme de ce forum prévoit l’organisation de deux espaces, le premier sera consacré au dialogue, à la concertation et à l’élargissement du débat sur les questions et domaines fondamentaux à même de développer l’emploi associatif au Maroc, tandis que le second espace, considéré comme une première dans les manifestations propres aux associations de la société civile, sera l’occasion de rencontre et de communication directe entre les associations de la société civile et tous les acteurs institutionnels nationaux et internationaux soutenant les programmes d’associations lors de ce forum, prévu les 05 et 06 mai 2023 dans la région de Casablanca-Settat.

A cet égard, le directeur des relations avec la société civile a présenté la vision du ministère sur l’organisation de cet événement, premier en son genre au Maroc.

Pour leur part, les représentants des secteurs gouvernementaux concernés présents à la réunion ont exprimé leur disposition à adhérer activement, aux côtés du ministère, aux efforts visant à réussir cet événement important et à enrichir ses activités.

LNT avec MAP

Partagez cet article :