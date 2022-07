Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

HUILE DE BRONZAGE : NOS 8 CHOUCHOUS DE L’ÉTÉ

Envie d’afficher un teint doré en un temps record ? L’huile de bronzage est faite pour vous ! Plus légère que la crème solaire, cette dernière permet d’accélérer le bronzage tout en parant la peau d’un joli fini satiné. Pour autant, il ne s’agit pas de brûler: de nombreuses huiles de bronzage sont désormais dotées d’un indice SPF. La preuve avec cette sélection qui vous permettra de briller tout l’été.

HÔTEL DE LUXE : QUOI DE NEUF DANS LES PLUS BELLES ADRESSES DU ROYAUME CET ÉTÉ 2022?

Vous passez une partie de l’été au Maroc et ne savez pas où aller pour vraiment déconnecter ? Et si vous séjourniez dans un hôtel de luxe ? Pour une semaine, une journée ou le temps d’un dîner… ces adresses exclusives et leurs offres estivales sauront sans aucun doute vous offrir des moments magiques.

HUMEUR : MOI, MES COMPLEXES, LE SUMMER BODY ET LE SYNDROME DU VILAIN PETIT CANARD

Miroir, miroir, qui aura le plus beau summer body cet été 2022 ? “Certainement pas toi avec cette cellulite incrustée et ce visage grassouillet”, je me réponds face à la glace, au bord de la crise de nerfs. Et pour cause, mon reflet et moi, nous entretenons depuis toujours une relation hautement perverse narcissique. Pas d’échappatoire, devant le miroir, le verdict est toujours sans appel : moche je suis et moche je resterai. Comment guérir du syndrome du vilain petit canard et arrêter de me faire du mal ? Et surtout pourquoi ce penchant pour l’autodénigrement ? L’humeur (psycho) du mois, c’est par ici.

HIGH-TECH 2022 : NOS 5 CHOUCHOUS DE L’ÉTÉ

Pour vivre pleinement les vacances, des gadgets performants peuvent être un plus. Enceinte, écouteurs, caméras, diffuseur d’ozone… la rédac vous présente ses 5 produits high-tech 2022 préférés, qui vont faire leur effet cet été !

OUTDOOR : 5 CONSEILS DÉCO POUR HABILLER UNE TERRASSE CHIC ET INTEMPORELLE

La saison estivale est déjà entamée, mais il n’est jamais trop tard pour peaufiner l’aménagement de sa terrasse. Le mot d’ordre : un espace moderne et confortable où il fait bon rêvasser, se ressourcer et recevoir tout au long de la journée. Le conseil de la rédac’ : misez sur des espaces polyvalents et accueillants, avec une déco intemporelle et sophistiquée. On vous dit comment.

