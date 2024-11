Deux accords-cadres ont été signés à Berkane pour améliorer l’employabilité des jeunes grâce à la formation dans des disciplines sportives. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et visent à renforcer les compétences des jeunes pour les aider à accéder au marché du travail.

Les accords ont été signés lors d’une réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH) de Berkane, présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Ali Habouha. Ils impliquent plusieurs partenaires : le CPDH, la Ligue régionale de l’Oriental de football, la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip hop et disciplines associées (FRMSAFH), ainsi que les Directions provinciales de l’Éducation nationale et du Secteur de la Jeunesse à Berkane.

Le premier accord, signé avec la Ligue de l’Oriental, cible les jeunes « NEET » (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation) passionnés de football, ainsi que les personnes travaillant comme entraîneurs sans diplôme officiel. Ce partenariat vise à les former et les certifier pour obtenir la « Licence D » d’entraîneur, leur permettant de nouvelles perspectives professionnelles dans le secteur sportif.

Le second accord, signé avec la FRMSAFH, porte sur la formation à la gestion d’institutions et d’installations sportives. Cette formation, assurée par des enseignants-chercheurs de l’Université Mohammed V de Rabat et des cadres de la FRMSAFH, offre aux participants les compétences nécessaires pour gérer des installations sportives et exercer en tant que directeurs adjoints d’institutions sportives. Les modules incluent une introduction aux textes juridiques relatifs au sport national, des bases en comptabilité, et des techniques de communication. Les participants acquerront également des compétences en organisation du travail et en gestion des ressources.

Selon Mohamed Mimouni, chef de la Division de l’action sociale et du développement humain de Berkane, ces accords visent à promouvoir la pratique sportive tout en assurant la gestion professionnelle des installations sportives. Cette initiative devrait favoriser le développement d’une expertise locale en gestion sportive et encourager l’engagement des jeunes dans le secteur.

Selma Bennani, présidente de la FRMSAFH, s’est réjouie de cet accord, qui met un accent particulier sur la formation gratuite des jeunes et des femmes, y compris ceux des catégories vulnérables et ceux ayant des besoins spécifiques. Jamal Kaaouachi, président de la Ligue de l’Oriental de football, a qualifié cet accord de premier en son genre entre l’INDH et la Ligue. Selon lui, il pourrait servir de modèle pour d’autres régions du Maroc, facilitant l’accès des jeunes au marché de l’emploi dans des fonctions sportives.

LNT

