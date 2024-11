La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a récemment validé une opération de financement d’un montant total de 250 millions d’euros, destinée à soutenir des projets de transition écologique au Maroc. Ce projet, qui est encore en attente de son approbation finale, fait partie du programme de financement « Green Economy Financing Facility » (MidGEFF), visant à encourager les investissements verts dans le pays, en collaboration avec les principales institutions financières partenaires (PFI).

Un financement structuré pour une économie verte

Le financement inclut un prêt de 230 millions d’euros fourni par la BERD aux institutions financières marocaines, qui seront responsables de la redistribution de ces fonds à des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises engagées dans des projets verts. En outre, un cofinancement de 20 millions d’euros sous forme de prêt à taux préférentiel sera apporté par le fonds HIPCA du Canada, avec un soutien technique supplémentaire financé par l’Union européenne dans le cadre du programme de « Décarbonisation et Résilience Climatique du Maroc » (MDCR).

L’objectif de cette initiative est de faciliter et d’intensifier le financement des investissements verts d’envergure moyenne, avec un seuil minimum de 5 millions d’euros par projet. Les domaines prioritaires de ce programme comprennent les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique dans l’industrie, les bâtiments écologiques, la valorisation des déchets en énergie, l’adaptation au changement climatique et l’économie circulaire. Les projets d’énergie renouvelable financés dans le cadre de cette initiative seront plafonnés à une capacité installée de 20 MW, tandis que les projets non renouvelables seront limités à 15 millions d’euros.

Outre le financement, la BERD souhaite également améliorer les capacités des institutions financières partenaires marocaines en matière d’évaluation et de gestion de projets verts. Cela se traduira par une formation approfondie pour renforcer les compétences en analyse de viabilité financière, évaluation des impacts environnementaux, et gestion des risques sociaux. Le programme vise ainsi à intégrer des standards environnementaux élevés dans les opérations bancaires locales, encourageant les PFI marocaines à développer une expertise dans le financement durable.

Une transition vers une économie durable

Le programme de financement de la BERD au Maroc a pour ambition de favoriser une transition vers des pratiques à faible empreinte carbone, respectueuses de l’environnement et résilientes face aux impacts climatiques. Tous les projets financés dans le cadre de cette initiative devront répondre aux critères de la « Transition vers une Économie Verte » (GET), un label garantissant la conformité des investissements aux normes de durabilité de la BERD.

Les institutions financières participantes devront suivre un processus rigoureux d’évaluation environnementale et sociale, conformément aux normes de la BERD. Les nouvelles institutions participantes devront notamment remplir un questionnaire d’évaluation environnementale, tandis que celles déjà partenaires seront soumises à une révision de leurs rapports annuels en matière d’environnement et de responsabilité sociale (E&S). Ces institutions devront également améliorer leurs systèmes de gestion environnementale et sociale pour répondre aux exigences des projets qu’elles financent.

Consultant en coopération technique

Un soutien technique complet est prévu pour l’ensemble du programme, financé par l’Union européenne dans le cadre de la MDCR. Ce soutien sera géré par un consultant de projet (PC) sélectionné par la BERD, qui fournira une assistance proactive aux institutions financières pour l’identification des projets potentiels et le suivi de leur mise en œuvre. Ce consultant sera également chargé de renforcer la capacité des institutions à mener des évaluations techniques, financières, sociales et environnementales approfondies, afin de maximiser la réussite des projets verts financés.

La BERD prévoit également de recruter un consultant chargé de la vérification des résultats des sous-projets MidGEFF au Maroc, afin d’assurer un suivi rigoureux de l’impact des investissements sur l’environnement. Ce consultant effectuera une vérification ex post des projets, permettant ainsi de mesurer l’efficacité réelle des financements accordés et de veiller au respect des objectifs de durabilité.

Soutenir la décarbonisation

L’initiative MidGEFF au Maroc se veut illustrer l’engagement de la BERD en faveur du développement durable et de la réduction de l’empreinte carbone au sein des économies émergentes. Avec un total de 250 millions d’euros alloués à cette opération, la BERD espère accélérer l’adoption de pratiques économiques plus vertes et résilientes au Maroc, tout en contribuant à la création d’une économie plus durable et compétitive.

Ce programme bénéficie d’une forte « additionalité » en raison de sa capacité à combiner des financements à long terme avec une expertise technique spécialisée, un ensemble d’éléments que peu d’investisseurs peuvent offrir. Il met en lumière la capacité de la BERD à collaborer efficacement avec des banques commerciales, tout en intégrant des exigences de durabilité dans ses financements pour les institutions locales et les bénéficiaires finaux.

SB

Partagez cet article :