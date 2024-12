Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a appelé, lundi à la Chambre des représentants, à la mise en place d’un mécanisme au sein des différentes instances parlementaires internationales pour défendre et protéger le patrimoine immatériel marocain contre les risques d’appropriation illégale.

En réponse à une question orale sur la « protection du patrimoine immatériel marocain », présentée par plusieurs groupes parlementaires, M. Bensaid a insisté sur la nécessité de poursuivre la défense du patrimoine culturel du Royaume, à travers tous les moyens disponibles, au sein des organes et instances internationaux, soulignant que la transmission de l’histoire et du patrimoine culturel marocains aux générations futures est la responsabilité de tous en dépit des tentatives vaines des adversaires.

Rappelant que le Maroc a réussi, récemment lors de la réunion du Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenue au Paraguay, à déjouer une nouvelle tentative visant à s’approprier illégalement le patrimoine immatériel marocain, le ministre a indiqué que pour la première fois dans l’histoire de l’UNESCO, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a retenu l’objection du Maroc et a décidé de retirer l’image du caftan marocain du dossier d’un pays étranger.

M. Bensaid a également mis en avant le partenariat stratégique entre le Maroc et l’UNESCO, précisant que le Royaume est désormais un partenaire essentiel pour l’UNESCO et d’autres organisations internationales sur le plan régional et continental.

Le ministre a affirmé qu’une batterie de mesures ont été prises pour protéger le patrimoine culturel du Maroc, notamment par la mise en place du « Label Maroc », un cadre juridique destiné à préserver le patrimoine matériel et immatériel du Royaume contre toute utilisation illégale.

Il a également évoqué l’amorce d’un dialogue important avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, en vue de la signature d’un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération conjointe pour la protection du patrimoine culturel marocain à l’échelle internationale.

À ce jour, le Maroc a inscrit, auprès de l’UNESCO, 13 éléments de son patrimoine culturel immatériel, dont le « Melhoun », tandis que le caftan devrait être officiellement inscrit d’ici 2025, a ajouté le ministre.

M. Bensaid a, en outre, rappelé le contenu du Message Royal adressé aux participants à la 17ème session du Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, soulignant que la culture constitue, conformément à la Haute Vision Royale, la mémoire des peuples, la conscience collective de leur continuité historique, et un mode de pensée et de vie.

Il a également cité le lancement de plusieurs initiatives, notamment le « Mois du patrimoine », la mise en valeur des sites historiques, l’organisation de spectacles sur le patrimoine tels que « Nostalgie » ainsi que la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux mettant en avant la richesse du patrimoine culturel immatériel du Royaume.

LNT avec Map

