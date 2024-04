Le programme « Moutatawi3 » (volontaire), dédié à la jeunesse, vise à aider cette frange de la société à développer ses capacités créatives et à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs rêves, a indiqué, samedi à Bouznika, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

S’exprimant à l’ouverture de l’exposition des clubs de volontariat organisée dans le cadre de la première Rencontre nationale des jeunes du programme « Moutatawi3 », qui se poursuit jusqu’à ce dimanche sous le thème « Volontariat, Citoyenneté et Solidarité », M. Bensaid a souligné que ce programme contribue à sensibiliser les jeunes à leurs droits et devoirs et offre une plateforme d’échange d’expériences pour les jeunes des différentes régions du Royaume.

Le programme, a-t-il ajouté, entend accompagner et aider les jeunes âgés entre 18 et 22 ans à affronter les contraintes et les difficultés de leur vie quotidienne, sur la voie de réalisation de leurs rêves, leurs idées et leurs projets.

Dans ce sillage, le ministre a affirmé que le volontariat, une valeur sociale qui contribue au renforcement de la solidarité et de l’entraide parmi les individus et les communautés, est une composante authentique de l’identité de la société marocaine, « cristallisée par notre religion et notre culture ».

D’autre part, M. Bensaid a relevé que le ministère continue d’œuvrer pour l’accompagnement des jeunes imbus de l’esprit de volontariat et de solidarité, insistant sur la nécessité de s’inscrire dans cette approche à même de développer le programme « Moutatawi3 ».

Le programme de la première Rencontre nationale des jeunes du programme « Moutatawi3 », lancée vendredi, comprend une panoplie d’activités, dont une exposition des clubs de volontariat des différentes régions du Royaume et des ateliers consacrés essentiellement à la « Convergence du volontariat et des programme du secteur de la jeunesse » et à la « Promotion des activités des clubs de volontariat ».

Le programme « Moutatawi3 » avait été lancé l’année dernière par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, dans le cadre d’une nouvelle génération de programmes dédiés aux jeunes.

Le programme vise à impliquer plus de 5.000 jeunes des quatre coins du Royaume dans le cadre d’un nouveau programme qui se décline en deux étapes, la première portant sur la formation et la deuxième sur le volontariat.

Ce programme permettra aux jeunes marocains de renforcer leur participation citoyenne et de développer leurs connaissances et compétences à travers une expérience diversifiée et intégrée, qui constitue une opportunité unique pour les jeunes.

Quant aux domaines de volontariat, le ministère avait identifié les volets environnement, développement durable, solidarité et coopération, éducation et animation, patrimoine et culture, santé, promotion des œuvres sociales, en plus des manifestations sportives.

