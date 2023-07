Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a dévoilé, jeudi à Rabat, une série de mesures visant à promouvoir le secteur cinématographique au Maroc, à l’issue de la réunion du conseil d’administration du Centre cinématographique marocain (CCM).

Dans une déclaration à la MAP, M. Bensaid a indiqué que cette réunion du Conseil d’administration du CCM a été l’occasion d’aborder les moyens de développer le secteur cinématographique dans le Royaume en vue de promouvoir l’industrie cinématographique nationale.

M. Bensaid a fait savoir que le Conseil a approuvé la création d’une commission mixte entre le ministère et les professionnels du secteur cinématographique pour identifier les problématiques auxquelles fait face ce secteur, le but étant de renforcer l’industrie culturelle au Maroc et faciliter les investissements dans ce domaine, considéré comme un secteur prometteur.

Il a décidé lors de ce Conseil de réinstaurer la célébration de la Journée nationale du cinéma, au mois d’octobre de chaque année, a-t-il dit, notant que le CCM va élaborer à cette occasion un programme conjoint avec les professionnels du domaine cinématographique.

Le but est d’impliquer le plus grand nombre possible de citoyens dans la célébration du cinéma, afin de faire revivre la culture du cinéma et des ciné-clubs, selon un concept nouveau et innovant qui tient compte des générations montantes et des nouvelles technologies, a-t-il ajouté.

M. Bensaid a, par ailleurs, évoqué le projet de mise en place de 150 salles de cinéma dans les maisons de la culture des différentes villes du Royaume, où le public pourra assister à des productions cinématographiques nationales à un prix symbolique, indiquant que le projet connaitra l’implication des associations professionnelles actives dans le domaine pour encourager le retour aux salles obscures.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et du directeur par intérim du CCM, Abdelaziz Boujdaini, a été également l’occasion d’aborder les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les divers acteurs du domaine cinématographique, a précisé M. Bensaïd.

Au cours de cette réunion, le directeur par intérim du CCM a présenté le bilan du Centre au titre de l’année 2022. L’ordre du jour comprenait notamment l’examen du rapport d’activités et des comptes au titre de l’année 2022 ainsi que le suivi de la mise en œuvre des décisions des sessions précédentes.

LNT avec Map

