Plusieurs mesures et dispositifs ont été adoptés pour assurer la réussite de la rentrée scolaire actuelle, qui a effectivement débuté le lundi 09 septembre, tous cycles et niveaux scolaires confondus, dans l’ensemble des établissements scolaires, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa lors d’un exposé présenté au Conseil de gouvernement.

Au cours de cet exposé sur les nouveautés de la rentrée scolaire, M. Benmoussa a précisé que 8.112.000 élèves ont rejoint leurs établissements scolaires lors de cette rentrée, en plus de près de 984.000 enfants du préscolaire, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil. Le ministre a également abordé les principaux chantiers de réforme menés par le ministère dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route 2022-2026, notant que la rentrée scolaire actuelle, placée sous le thème « Pour une école publique de qualité pour tous », est marquée par l’extension du projet « écoles pionnières » du cycle primaire, qui s’élèveront à 2.626, en plus du lancement du modèle « collège pionnier » avec un total de 232 collèges.

Le ministère œuvre pour la généralisation de l’enseignement préscolaire et l’amélioration de sa qualité, ainsi que la promotion de l’enseignement de la langue amazighe et la langue anglaise, a-t-il relevé. M. Benmoussa a, en outre, indiqué que la rentrée scolaire actuelle verra élargissement de l’offre scolaire et la limitation de l’encombrement des classes, soulignant l’attention particulière accordée aux services d’appui social, eu égard à leur contribution à l’encouragement de la scolarisation, à l’amélioration du rendement scolaire et à la lutte contre la déperdition scolaire.

