Le Maroc a placé le sport au centre de son nouveau modèle de développement, a assuré, mardi à Casablanca, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

« Le Royaume œuvre activement à la promotion du sport scolaire pour en faire un des leviers de développement humain conformément aux orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI », a dit le ministre lors de l’ouverture de l’assemblée générale de la Fédération Africaine du Sport Scolaire (FASS).

Ce conclave, qui se poursuit jusqu’au 2 mars, sera ponctué par la tenue de l’assemblée extraordinaire de la FASS consacrée, entre autres, à l’approbation des amendements (statuts et règlement intérieur) et à l’élection des nouveaux membres.

Selon le ministre, « la promotion du sport scolaire est une nécessité fondamentale pour notre continent », dans la mesure où elle constitue une « entrée majeure pour assurer un développement durable et inclusif de nos sociétés ».

« Le sport scolaire est un investissement dans l’avenir de nos pays. Il permet de véhiculer les valeurs de citoyenneté, du vivre ensemble, de tolérance et de cohésion sociale et contribue à l’éducation pour tous au service de l’égalité des sexes, de l’inclusion et de l’apprentissage tout au long de la vie », a poursuivi M. Benmoussa, également président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire.

Le sport scolaire constitue aussi un levier pertinent pour renforcer la capacitation des élèves dans l’objectif de les doter des soft skills, du respect et de l’estime de soi qui sont nécessaires pour la formation d’une jeunesse résiliente et épanouie et qui formera l’épine dorsale des capitaux humains nationaux, a-t-il ajouté.

Soulignant que l’investissement dans le sport scolaire est intimement lié à la réforme des systèmes éducatifs, le ministre a souligné que le sport scolaire constitue un levier important pour faciliter l’acquisition des compétences fondamentales.

« Le Maroc est convaincu de l’importance qu’il faut accorder à la redynamisation du sport scolaire africain. Cette volonté s’est illustrée à travers différentes actions afin de lui donner la place qu’il mérite à l’échelle internationale », a soutenu le ministre.

De son côté, le président de la Fédération africaine du sport scolaire, Youssef Belqasmi, a assuré que cette rencontre permet de renforcer les échanges entre les membres de la fédération afin de stimuler la réflexion et favoriser les échanges fructueux sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de promotion du sport scolaire africain.

Selon le responsable, le Maroc connait un progrès remarquable et des perspectives prometteuses en matière de développement du sport scolaire, notant que le Royaume place le continent africain au cœur de ses choix stratégiques et a toujours accordé une importance primordiale au développement et à la consolidation de ses relations avec les pays africains.

Il a relevé, dans ce sens, que le Maroc est disposé à partager son expérience en matière de sport scolaire et engagé dans la promotion de cette filière dans tous les pays africains par le biais de partenariats diversifiés et solides.

A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre la FASS et la Fédération royale marocaine de volley-ball (FRMVB), visant le renforcement de la coopération entre les deux parties et la promotion du volleyball scolaire en Afrique. Elle a été signée par M. Youssef Belqasmi et Mme Bouchra Hajij, présidente de la FRMVB.

La séance inaugurale de cette assemblée générale, qui connait la participation de 36 pays membres, s’est tenue en présence, notamment, du ministre soudanais de l’Education et de l’Enseignement, Mahmoud Elhouri, du secrétaire général du ministère de l’Education nationale et la Promotion civique du Tchad, Mahamat Seid Farah, de plusieurs ambassadeurs africains accrédités au Maroc et d’autres personnalités.

En marge de cette assemblée générale, la ville de Casablanca abritera le championnat d’Afrique de basketball 3×3 et de volley-ball. Dans le basketball 3×3 garçons, six pays seront en lice, en l’occurrence, la Libye, le Niger, l’Ouganda, le Gabon, la Guinée et le Maroc. Chez les filles, les pays participants sont la Libye, l’Ouganda, le Cameroun et le Maroc.

En volleyball, le Maroc et le Kenya seront engagés chez les garçons et les filles.

LNT avec Map

