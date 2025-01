La déclinaison territoriale de la stratégie d’investissement privé dans la région Béni Mellal-Khénifra a fait l’objet d’une réunion au siège de la wilaya, réunissant les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial régional. Présidée par le ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidane, et en présence du Wali de la région, Mohamed Benribag, ainsi que du président du Conseil régional, Adil Barakat, cette rencontre a permis de présenter la stratégie visant à générer 550 milliards de dirhams d’investissements privés et à créer 500 000 emplois d’ici 2026.

La discussion a porté sur la situation actuelle des investissements dans la région et sur les perspectives de développement dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, la métallurgie, le commerce, le tourisme, l’énergie et les technologies de l’information. M. Zidane a souligné que cette stratégie ambitionne de mobiliser 21 milliards de dirhams d’investissements et de générer 23 000 emplois à l’échelle régionale, dans le but de renforcer l’attractivité économique et d’encourager l’investissement privé conformément aux orientations royales.

Il a également rappelé que la commission régionale unifiée d’Investissement a validé, entre 2022 et 2024, des projets totalisant 86 milliards de dirhams d’investissements publics et privés, témoignant ainsi d’une dynamique favorable. Le ministre a mis en avant l’importance du rôle des investisseurs marocains, notamment ceux issus de la diaspora, et a affirmé que le ministère mobilise ses ressources pour les accompagner, tout en œuvrant à attirer des investisseurs étrangers vers la région.

Le Wali de la région, Mohamed Benribag, a pour sa part insisté sur les atouts de Béni Mellal-Khénifra en tant que pôle émergent d’attraction des investissements. Il a évoqué le partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique pour la création d’une plateforme logistique à Béni Mellal et l’implantation d’un port sec sur un terrain de 40 hectares adjacent à l’agropole, afin de soutenir les exportations et de pallier l’absence de façade maritime.

La région a également activé son comité régional de l’environnement des affaires pour améliorer le climat entrepreneurial et lever les obstacles rencontrés par les investisseurs. Trois fonds de soutien régionaux ont été mis en place pour dynamiser l’investissement et diversifier les opportunités économiques.

Le président du Conseil régional, Adil Barakat, a mis en avant l’engagement du conseil en faveur du développement économique. Plusieurs initiatives ont été lancées, notamment la création de l’Agropole, la mise en place d’un fonds régional de soutien à l’investissement, ainsi que le développement d’une zone d’accélération industrielle à Khouribga destinée à attirer des entreprises, notamment chinoises. D’autres projets concernent l’aménagement de zones industrielles et économiques à Had El Bradia, Demnat, Azilal et Béni Mellal.

Le renforcement des infrastructures figure également parmi les priorités avec la construction des autoroutes Béni Mellal-Fès et Béni Mellal-Marrakech, ainsi que la liaison ferroviaire entre Béni Mellal, Khouribga et Casablanca. À l’issue de cette rencontre, le Fonds Régional « Investir au Cœur du Maroc » a été officiellement lancé. Géré par le Centre Régional d’Investissement, il accorde des primes à l’investissement pouvant atteindre 10 % du programme primable, cumulables avec les incitations prévues par la charte de l’investissement. L’objectif est de favoriser les secteurs prioritaires, d’attirer les locomotives industrielles et de renforcer l’intégration des filières productives.

Enfin, la présentation du livre blanc sur l’investissement dans la région a permis de faire le point sur les recommandations issues du dialogue régional mené en 2024. Une réunion avec les investisseurs locaux a également été organisée pour discuter des contraintes auxquelles font face leurs entreprises et des solutions à mettre en place pour stimuler l’investissement régional.

LNT

