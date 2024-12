La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a indiqué mardi à la Chambre des Conseillers, que son Département accompagne les projets du secteur privé pour augmenter les capacités de stockage supplémentaires des produits pétroliers à 1,8 million de mètres cubes à l’horizon 2030, soit l’équivalent de 41 jours supplémentaires de la consommation nationale.

En réponse à une question orale sur « Le renforcement de l’offre énergétique au Royaume », Mme Benali a fait savoir que le coût d’investissement de ces projets s’élève à 5 milliards de dirhams, ce qui permettra de créer plus de 3 600 emplois directs et des milliers d’emplois indirects.

Par ailleurs, elle a indiqué que la capacité de production d’électricité à partir de sources renouvelables a atteint 5 300 mégawatts à fin août dernier, soit une augmentation de 7,3 % au cours du mandat gouvernemental actuel, notant que l’énergie éolienne a, pour la première fois, dépassé l’hydroélectricité en termes de production d’électricité.

Les projets liés aux énergies renouvelables ont contribué à hauteur de 1/5 de la demande nationale en électricité, a relevé la ministre, précisant que son département a délivré, durant la moitié du mandat gouvernemental, des autorisations aux opérateurs privés pour une capacité excédant 2 gigawatts, ce qui constitue la plus grande capacité jamais accordée par le ministère.

Dans ce sens, Mme Benali a souligné que le ministère a réalisé des réformes permettant de réduire le coût de production de l’électricité grâce à plusieurs investissements compétitifs, ajoutant que le coût de production des énergies renouvelables, y compris les batteries, ne dépasse pas aujourd’hui 0,40 dirham par kilowattheure.

Elle a également précisé que le rythme des investissements en matière d’énergies renouvelables s’est multiplié par cinq, passant de 3,5 MMDH par an avant 2021 à 15 MMDH par an après 2023, notant que la valeur des investissements programmés s’élève à 30 MMDH, outre l’investissement relatif à la ligne d’interconnexion électrique d’une capacité de 3 gigawatts entre le sud et le centre du Royaume.

LNT avec Map

