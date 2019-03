PARTAGER Belles distinctions pour le téléfilm « Ali Ya Ali » d’Abdelhaï Laraki

« Ali Ya Ali », téléfilm du réalisateur Abdelhaï Laraki produit par Caroline Locardi (A2L) pour 2M, a remporté le prix du Meilleur Film à l’occasion du Festival de Fiction de Meknès.

Soutenu par l’OIF, la fiction originale traite du sujet délicat de l’intégration des jeunes autistes dans la société marocaine, de la dignité et des droits de l’enfant et met en exergue les valeurs de solidarité et d’éducation accessible à tous.

Le film a également reçu le prix de la Meilleure actrice féminine (Fatimzahra Benacer) et la Mention du Jury pour le jeune espoir Ziad Hamman. Suite à sa diffusion par la chaîne 2M dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Autisme, le film a remporté un grand succès au Maroc et à l’étranger. Après Shanghaï, il sera présenté le 5 Avril à Helsinki.

LNT