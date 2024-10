Selon un communiqué de presse du groupe bancaire, la Banque Centrale Populaire (BCP) et Tanger Med Port Authority (TMPA) ont signé le premier contrat d’utilisation de la plateforme « Blockchain Payment Gateway ». Cette signature a eu lieu en marge des Tanger Logistics Days, renforçant l’engagement des deux entités à offrir des solutions de paiement innovantes aux acteurs de l’écosystème portuaire.

Cette collaboration stratégique marque une avancée technologique majeure, avec l’intégration réussie de la « Blockchain Payment Gateway » de la BCP dans la plateforme Blockchain de Tanger Med, spécialement développée pour le secteur portuaire et logistique. Les opérations de paiement effectuées via cette nouvelle technologie offriront des niveaux de sécurité et de transparence accrus, avec une instantanéité dans l’exécution des transactions. Cela permet non seulement de garantir un suivi fiable des flux financiers, mais aussi de réduire les risques de fraude et d’erreurs.

L’initiative vise à étendre cette solution à un large éventail de clients, notamment les importateurs, les transitaires et les transporteurs. Le communiqué souligne qu’elle ouvre une nouvelle ère pour le paysage logistique portuaire marocain, en optimisant à la fois l’efficacité des opérations portuaires et le système de paiement national.

Lors de la cérémonie officielle, Kamal Mokdad, Directeur Général de BCP, a déclaré : « Cette première opération est un levier important pour accélérer le développement de l’économie portuaire. Le groupe BCP et Tanger Med Port Authority ont voulu faire de la blockchain un vecteur de renforcement de la compétitivité et de l’excellence du système portuaire marocain et régional. Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette avancée technologique. »

Hassan Abkari, Directeur Général de Tanger Med Port Authority, a souligné les avantages de cette solution : « Tanger Med a déployé des solutions basées sur la blockchain, intégrées dans son Port Community System, pour une meilleure automatisation et sécurité des flux documentaires et financiers. Ce partenariat avec la BCP permet une avancée significative, renforçant ainsi la compétitivité des opérateurs portuaires. »

LNT avec CdP

