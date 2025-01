(de bas en haut et de gauche à droite) Emile Detry, Younès Zrikem, Nabil Mikou, Abdelhakim Hamane et Badr Choufari

Boston Consulting Group (BCG) a annoncé la nomination de cinq nouveaux Directeurs Associés au sein de son bureau de Casablanca. Ces nominations visent à renforcer l’expertise du cabinet dans les domaines de la stratégie, de la technologie, de l’intelligence artificielle et de l’innovation.

Avec désormais 13 Directeurs Associés, le bureau de Casablanca poursuit son développement au Maroc et en Afrique.

Cinq nouveaux Directeurs Associés

Badr Choufari , présent chez BCG depuis 2012, possède une expérience internationale en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Il se spécialise dans le développement social et économique, ainsi que dans les secteurs public, impact social et infrastructures.

, présent chez BCG depuis 2012, possède une expérience internationale en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Il se spécialise dans le développement social et économique, ainsi que dans les secteurs public, impact social et infrastructures. Nabil Mikou , ayant rejoint BCG il y a dix ans, a travaillé sur des transformations stratégiques et technologiques à grande échelle en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. Au sein de BCGX , il se concentre sur l’innovation et le développement de solutions adaptées aux entreprises et à la société.

, ayant rejoint BCG il y a dix ans, a travaillé sur des transformations stratégiques et technologiques à grande échelle en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. Au sein de , il se concentre sur l’innovation et le développement de solutions adaptées aux entreprises et à la société. Abdelhakim Hamane , en charge du développement de BCG Platinion , possède une expertise en transformation digitale et en architecture IT avancée. Fort de plus de 20 ans d’expérience au Maroc et en Europe, il accompagne les organisations dans leurs projets de modernisation technologique.

, en charge du développement de , possède une expertise en transformation digitale et en architecture IT avancée. Fort de plus de 20 ans d’expérience au Maroc et en Europe, il accompagne les organisations dans leurs projets de modernisation technologique. Emile Detry , disposant de plus de 15 ans d’expérience, dont dix ans au Maroc, est spécialisé dans le secteur industriel et les matières premières. Il travaille auprès des acteurs des industries extractives, de la chimie, des matériaux de construction et des énergies renouvelables.

, disposant de plus de 15 ans d’expérience, dont dix ans au Maroc, est spécialisé dans le secteur industriel et les matières premières. Il travaille auprès des acteurs des industries extractives, de la chimie, des matériaux de construction et des énergies renouvelables. Younès Zrikem, responsable du centre d’expertise secteur public de BCG au Maroc, intervient sur des sujets liés aux investissements étrangers, au commerce international et au développement agricole.

Hamid Maher, Directeur Associé Senior et responsable du bureau de Casablanca, a déclaré : « Ces nominations renforcent notre engagement à accompagner nos clients avec une expertise diversifiée et adaptée aux enjeux actuels. Badr, Nabil, Abdelhakim, Emile et Younès contribueront à poursuivre cette dynamique. »

Partagez cet article :