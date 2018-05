PARTAGER Barid Al-Maghrib présente les nouveautés de son activité Colis & Logistique au salon Logismed

Le groupe Barid Al-Maghrib participe à la 7ème édition de Logismed, le salon de référence de la logistique au Maroc qui se tient du 9 au 11 mai à Marrakech, pour présenter les nouveautés de son activité Colis & Logistique et confirmer son rôle de facilitateur des échanges entre les citoyens, les entreprises et l’administration.

Dans un communiqué, le groupe indique avoir annoncé, à cette occasion, le développement d’une nouvelle application mobile Amana dont le lancement est « imminent », ajoutant que cette solution, disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play, s’adresse aux particuliers, professionnels et entreprises et leur offre de nombreuses fonctionnalités : tracking des envois, géolocalisation des agences Amana, Al Barid Bank et points-relais, calcul du coût des envois ou encore accès aux offres et promotions en cours.

Le groupe qui dit s’être positionné depuis des années en tant qu’ »accompagnateur du développement du e-commerce au Maroc », indique avoir renforcé son offre dans les métiers du colis, de la logistique et des paiements, à travers sa filiale bancaire, et des solutions innovantes en devenant un opérateur global.

Dès cette année, une nouvelle solution de livraison est désormais assurée au niveau des points-relais Pickup en supplément de la livraison à domicile et dans les agences de Barid Al-Maghrib, souligne le communiqué, précisant que les points-relais sont des commerces de proximité (librairies, points de transferts cash, bureaux de presse, etc.), ouverts souvent jusqu’à des heures tardives (20 heures), ce qui permet aux clients de récupérer leurs colis à l’heure et au lieu qui leur conviennent.

Le groupe a également développé pour son service Amana un matériel digital de type PDA (Personal Digital Assistant) permettant aux clients un retour d’information en temps réel, une gestion rapide et efficace des demandes ainsi qu’une mise à jour instantanée des interfaces de suivi, rappelle la même source, ajoutant que cette solution est déjà implémentée dans les villes de Rabat, Salé, Tetouan, Tanger, Fes, Meknès, Oujda et Nador, et sera progressivement généralisée dans la zone sud.

LNT avec MAP