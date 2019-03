PARTAGER Barid Al-Maghrib présente ses ambitions digitales

Le groupe Barid Al-Maghrib (GBAM) ambitionne de devenir à l’horizon 2022 un acteur postal clé de l’innovation technologique et digitale, a souligné, vendredi à Tunis, son directeur général, M. Ahmed Amine Bendjelloun Touimi.

Le GBAM veut également devenir un acteur incontournable du e-commerce et de l’inclusion financière, économique et sociale du pays, a précisé M. Bendjelloun Touimi dans un exposé sur « le Groupe Barid Al-Maghrib, les voies de transformation : Focus e-commerce » fait dans le cadre du forum africain de haut niveau sur la transformation digitale du secteur postal en Afrique « DigiPost Africa ».

Pour atteindre ces objectifs, le groupe œuvre notamment à la poursuite des efforts d’optimisation, l’organisation basée sur des processus optimisés, client-centriques, efficaces et agiles, l’industrialisation et l’automatisation continues des processus opérationnels et l’intégration accrue des outils digitaux requis pour accompagner la transformation de l’entreprise, a-t-il précisé.

L’amélioration continue de la qualité de service grâce à des prestations et des services innovants et la forte mobilisation du capital humain autour de la nouvelle stratégie figurent également parmi les principaux axes de la vision 2022 du groupe, a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs évoqué le projet de convention de la plate-forme « ECOM@AFRICA » avec l’Union Postale Universelle (UPA) qui devra faire du Maroc un hub régional disposant d’atouts en termes des accords de libre-échange et de coopération, de plateformes et de connectivités aérienne, maritime et routière.

Dans ce sens, il a rappelé les accords de libre-échange signés par le Maroc avec notamment les Etats-Unis, l’Union européenne, la Turquie, les Emirats Arabes Unis et les pays de l’accord d’Agadir, ainsi que la plate-forme numérique pour l’hébergement de la galerie marchande à l’instar du hub philatélique africain et la mise en place de « Morocco Market Place » dans le cadre des accords de coopération avec les opérateurs internationaux du e-commerce.

Le DG du groupe Barid Al-Maghrib a indiqué que le Royaume dispose d’une infrastructure importante, faisant état de l’existence de plus de 45 ports sur l’océan Atlantique et la Méditerranée et d’une dizaine d’aéroports internationaux

L’initiative « Ecom@Africa » tend à consolider davantage la coopération entre Barid Al-Maghrib et l’UPU pour l’implémentation d’un Hub régional pour l’Afrique dédié à l’échange des envois postaux liés au commerce électronique, a-t-il dit.

Ce projet permettra ainsi la promotion des Micro, Petites et Moyennes Entreprises au niveau national, à travers la mise en œuvre d’un système logistique, ainsi qu’un système intelligent de stockage et de distribution des envois pour servir la région de l’Afrique, notamment les pays subsahariens.

M. Bendjelloun Touimi a, par ailleurs, fait savoir que la réforme accélérée du secteur postal à l’ère de l’économie numérique tendant vers sa libéralisation progressive et l’essor important du secteur d’e-commerce ont été imposés par le repli structurel de l’activité courrier physique, suite à la montée en puissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les mutations rapides de l’environnement national et international, une forte digitalisation des processus et une dématérialisation des échanges, ainsi que la concurrence directe et indirecte accrue et des clients de plus en plus exigeants et connectés.

Pour accompagner ces changements, le GBAM s’est engagé depuis 1998 dans un processus d’intégration des TIC en lançant des grands projets portant sur l’informatisation des Bureaux de Postes et la mise à niveau du SI Bancaire, ainsi que la mise en place de plusieurs infrastructures (réseau Télécom Interne WAN –Baridnet-, agence Mobile, SI(s) Mandat électronique, Mobile Banking, SI(s) Autoentrepreneur et Point Relais, SI Monétique GAB, systèmes courrier hybride et ebarkia), a poursuivi le DG du groupe.

Selon lui, le groupe a procédé aussi à la filialisation des activités tout en assurant le service public, l’objectif étant d’assurer de meilleurs focus et visibilité sur l’activité au sein d’un marché concurrentiel et la facilitation du pilotage, ainsi que de garantir la flexibilité et l’agilité dans la capacité de doter l’activité en moyens propres.

Il a indiqué que l’amélioration continue des synergies opérationnelles et commerciales entre les différentes entités (Métiers et Filiales), l’optimisation des charges, la mutualisation des moyens et le développement d’un modèle d’intégration équilibré permettant une productivité pour les activités tout en accompagnant les pouvoirs publics dans leurs actes sociaux sont parmi les principaux axes de cette stratégie.

Initié les 14 et 15 mars par l’Union Africaine, le ministère tunisien des TIC et la Poste tunisienne, ce Forum a discuté de plusieurs thématiques dont, notamment, la transformation numérique, la régulation, le e-commerce et la banque postale.

Le forum « DigiPost Africa » a réuni plus de 40 institutions postales africaines pour échanger l’expertise et le savoir-faire en termes de transformation digitale progressive et informer et sensibiliser sur les opportunités offertes par la révolution technologique, afin de booster la transformation postale digitale en mettant l’accent sur le développement du commerce électronique, l’inclusion financière et la valorisation des métiers de la poste qui se réinventent sur tous les niveaux.

LNT avec MAP