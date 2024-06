BANK OF AFRICA, engagée à fournir des services bancaires de premier ordre tant aux particuliers qu’aux entreprises, dévoile sa nouvelle promesse : « Avec BANK OF AFRICA, Dima Kayn L’hal », explique un communiqué de presse du groupe bancaire.

Cette promesse, portée par un slogan direct et disruptif, « Dima Kayn L’hal », se veut reflèter l’engagement de la banque à rester en phase avec la vie et les modes d’expression de ses clients. La banque s’engage, à travers son écoute et son expertise, à fournir des solutions créatives et adaptées pour transformer les besoins de ses clients en projets concrets et leurs projets en succès.

Nouvelle Stratégie de Marque :

La nouvelle plateforme de marque de BANK OF AFRICA repose sur une stratégie de Brand Equity, mettant en avant quatre engagements clés envers ses clients et son environnement :

L’Expertise : BANK OF AFRICA combine ses expertises dans divers domaines pour offrir les meilleures solutions, quels que soient les besoins des clients.

La Proximité : La banque établit une connexion authentique avec ses clients, les accompagnant à chaque étape de leur vie avec un discours simple et adapté à tous.

La Centricité client : BANK OF AFRICA s'engage à offrir une expérience positive à chaque niveau du parcours client, en se concentrant sur les attentes et les habitudes de ses clients pour proposer des solutions sur mesure.

L'Accessibilité : En tant que banque universelle, BANK OF AFRICA est accessible à tous types de clientèles, qu'il s'agisse de particuliers, d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'étudiants, de commerçants, d'artisans ou de professionnels.

Cette nouvelle promesse se concrétise par une large gamme de solutions bancaires et parabancaires innovantes, ainsi que des offres avantageuses et accessibles en termes de tarification et d’usage.

Une campagne de lancement majeure est prévue ce mois-ci, incluant une série de capsules vidéo et d’affiches modernes, en rupture avec les codes traditionnels de la banque. Les nouvelles capsules de BANK OF AFRICA sont filmées dans une agence reconstituée, utilisant la technique du « oneshot » avec des changements de décor instantanés. Chaque capsule met en scène un défi rencontré par un client ou un prospect, auquel un conseiller propose immédiatement la solution la mieux adaptée.

BANK OF AFRICA continue de renforcer sa position en tant que partenaire bancaire de confiance, en offrant des services et des solutions qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

