BANK OF AFRICA a lancé son premier programme régional de renforcement des capacités intitulé « Capacity Impact », dans le cadre de la Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact, créée en partenariat avec plusieurs institutions académiques de renom au Maroc. Ce programme vise à fournir aux entreprises et institutions des outils pour intégrer des pratiques durables et un impact positif dans leurs stratégies et opérations, répondant ainsi aux besoins croissants de durabilité dans l’économie.

La Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact a été mise en place fin 2023, avec la collaboration d’universités et d’établissements prestigieux, tels que l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, l’Université Hassan II de Casablanca, l’École Hassania des Travaux Publics, l’Université Ibn Zohr d’Agadir et le Groupe ISCAE. Cette initiative s’inscrit dans les engagements de BANK OF AFRICA en faveur du développement durable et de la finance à impact.

Le programme « Capacity Impact », dirigé par des experts institutionnels, universitaires et professionnels, vise à améliorer la performance environnementale des opérateurs locaux et régionaux tout en renforçant leur résilience économique. Il accompagne également les institutions dans l’élaboration de politiques soutenant une croissance économique durable et inclusive. Par ailleurs, ce programme favorise l’innovation sociale et environnementale et encourage la création d’un réseau d’experts en durabilité. Ouvert à toutes les entreprises et institutions intéressées, le programme sera déployé sur l’ensemble du territoire, afin de toucher un maximum d’acteurs locaux.

LNT

Partagez cet article :