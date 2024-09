BANK OF AFRICA a annoncé dans un communiqué la disponibilité d’Apple Pay pour ses clients, offrant ainsi un moyen de paiement plus sécurisé, plus privé et plus simple à utiliser via l’iPhone et l’Apple Watch. Cette solution permet d’éviter de remettre sa carte de paiement à un tiers ou de toucher des boutons physiques, tout en offrant la possibilité de réaliser des transactions sans contact.

Pour effectuer un paiement, les utilisateurs peuvent simplement double-cliquer sur leur appareil et le tenir près d’un terminal compatible. Chaque transaction est sécurisée par Face ID, Touch ID, ou un code d’accès, renforcé par un code de sécurité dynamique à usage unique. Apple Pay est accepté dans divers types de commerces, tels que les épiceries, pharmacies, restaurants, cafés et autres magasins.

En plus des paiements en magasin, Apple Pay peut être utilisé sur iPhone, iPad et Mac pour des achats en ligne via Safari, sans avoir besoin de créer un compte ou de saisir des informations de livraison à chaque transaction. Les paiements dans les applications via Apple Watch sont également possibles.

La sécurité et la confidentialité sont des priorités majeures pour Apple Pay. Les numéros de carte de crédit ou de débit ne sont pas stockés sur l’appareil ou sur les serveurs d’Apple. Au lieu de cela, un numéro de compte unique est crypté et stocké en toute sécurité sur une puce dédiée, appelée Secure Element, conforme aux normes de l’industrie.

L’activation d’Apple Pay est simple. Il suffit aux clients de BANK OF AFRICA d’ouvrir l’application Wallet sur leur iPhone, de suivre les étapes pour ajouter leur carte et ils pourront commencer à utiliser Apple Pay immédiatement. Les avantages et récompenses liés à leurs cartes de paiement resteront inchangés.

LNT avec CdP

