Le 13 novembre 2024, BANK OF AFRICA a lancé à Fès la première édition des « Escales de l’Immobilier : Opportunités et Dynamiques Territoriales ». Ce cycle de conférences, qui se déroulera dans plusieurs régions du Maroc, se positionne comme un événement incontournable pour les professionnels de l’immobilier, offrant un cadre d’échanges stratégiques et de partenariats pour les acteurs du secteur.

La première édition de ce cycle a lieu à Fès et marque le début d’une tournée nationale visant à mobiliser les promoteurs immobiliers, notaires, clients potentiels et autres parties prenantes. BANK OF AFRICA entend, à travers cet événement, répondre aux besoins croissants du secteur en matière de collaboration et d’information. L’objectif principal des Escales de l’Immobilier est de renforcer les relations entre la banque et ses clients en créant un environnement favorable aux échanges et aux synergies stratégiques.

Les Escales de l’Immobilier offrent une plateforme unique où les participants peuvent non seulement échanger sur les tendances du marché mais également explorer des solutions bancaires adaptées aux spécificités du secteur. Avec une attention particulière portée à l’innovation et à la proximité, BANK OF AFRICA souhaite ainsi répondre aux besoins spécifiques de ses partenaires, tout en leur proposant des solutions de financement sur mesure pour leurs projets immobiliers.

Consciente de l’importance de l’information pour ses clients et partenaires, BANK OF AFRICA met l’accent sur les enjeux actuels du secteur et sur les solutions innovantes pour accompagner les projets immobiliers. Les Escales de l’Immobilier ont pour vocation d’instaurer un climat de dialogue constructif autour des défis du secteur, créant ainsi de la valeur ajoutée pour tous les participants.

