Bank Of Africa encourage l'utilisation des cartes sans contact

Bank of Africa (BOA) poursuit ses efforts pour accompagner ses clients dans le dépassement de la situation exceptionnelle due au Covid-19 en encourageant l’utilisation des cartes monétiques sans contact et en offrant 10.000 cartes Opale, annonce un communiqué du Groupe BOA. En adéquation avec les recommandations de l’OMS, Bank of Africa encourage le paiement par carte à travers l’utilisation des cartes sans contact, ce qui constitue un geste barrière efficace pour se prémunir contre le risque de propagation du virus Covid-19. Leader du paiement sans contact au Maroc, Bank of Africa met à la disposition de sa clientèle une large gamme de cartes monétiques sans contact. Cette technologie sécurisée permet de réaliser des transactions sans insérer la carte dans le TPE, relève le communiqué. Pour limiter davantage les risques, les transactions au montant inférieur à 400 dhs se valident sans saisie de PIN dans la limite des 3 premières transactions quotidiennes.

La fonctionnalité « Contactless » est disponible sur plusieurs cartes dédiées aux particuliers et aux professionnels notamment les cartes Azur, Opale, Gold, Platinum, Infinite, world, world Elite, Fastpay, Jeune Campus, Visa First & Blue card, Business Pro & Business Exclusive Pro, fait savoir BOA. A cet effet, Bank Of Africa offre à ses clients 10.000 cartes OPALES sans contact pour limiter l’usage du cash et renforcer ainsi la sécurité sanitaire, précise le communiqué, notant qu’il s’agit d’une carte de retrait et de paiement utilisable au Maroc et en paiement e-commerce à l’international.

LNT avec CdP