BANK OF AFRICA s’est distinguée lors des prestigieux Global Frontier Brand Awards 2024, en décrochant deux prix majeurs : « Excellence in Strategic Sustainability Leadership – Africa, 2024 » et « Outstanding Sustainability Leader in Financial Services – Morocco, 2024 ».

Ces distinctions, issues d’un processus d’évaluation rigoureux, témoignent de l’engagement profond de BANK OF AFRICA en faveur du développement durable et de son rôle pionnier dans le secteur financier africain.

Sous la direction visionnaire de son Président, Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA s’impose depuis deux décennies comme une référence en matière de finance durable. En 2000, le Groupe est devenu le premier signataire africain de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI), marquant une étape décisive dans son engagement pour une finance responsable.

Depuis 2015, la banque a conçu une gamme de produits financiers innovants axés sur l’efficacité énergétique, la gestion des ressources hydriques et l’économie circulaire. En intégrant les risques environnementaux, sociaux et climatiques à la gestion de son portefeuille, BANK OF AFRICA affirme son leadership dans la transition vers une économie durable.

Les actions emblématiques de BANK OF AFRICA qui lui ont valu, entre autres, ces distinctions, sont les initiatives de la Fondation BMCE Bank pour l’Éducation et l’Environnement et l’obtention de certifications ISO pour son Système de Management Environnemental et Énergétique, une première dans le secteur bancaire marocain.

Ces récompenses sont décernées par Boston Brand Research & Media, une institution de renommée mondiale créée en 2015. Collaborant avec des partenaires prestigieux tels que Harvard, le MIT et l’Université de Boston, elle célèbre l’excellence des entreprises et leurs performances exceptionnelles.

