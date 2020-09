PARTAGER Bank Of Africa : des mesures exceptionnelles pour accompagner parents et étudiants

Dans la continuité des mesures prises par la banque pour soutenir ses clients dans le contexte exceptionnel lié à la Covid-19, Bank Of Africa met à la disposition des parents et des étudiants un ensemble de solutions de financement des études, de la maternelle au supérieur, pour les accompagner pendant la rentrée scolaire 2020/2021.

« Ces mesures portent sur des offres de financement des études pré-bac ainsi que des études supérieures aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Proposées à des taux promotionnels avec exonération sur les frais de dossier jusqu’au 30 novembre 2020. » explique le management.

Pour le financement des études pré-bac, la banque propose un taux promotionnel avec exonération sur les frais de dossier, un prêt allant jusqu’à 70 000 DHs et offre ainsi la possibilité aux tuteurs d’assurer le financement des frais de scolarité de leurs enfants de la maternelle au baccalauréat.

Pour le financement des études supérieures au Maroc, la banque propose le crédit « Enseignement+ », et le crédit « Enseignement+ Complémentaire ». Pour le premier, il s’agit d’un prêt à hauteur de 250.000 DHs, à raison de 50 000 dhs/année d’étude, destiné à financer les frais de scolarité dans les instituts de l’enseignement supérieur privé, reconnus par l’état. « Proposé à un taux promotionnel avec exonération sur les frais de dossier, il offre aux tuteurs la possibilité de bénéficier d’un différé allant jusqu’à 6 ans sur une durée de remboursement s’étalant sur 12 ans » explique BOA. Concernant le second crédit, il est destiné à financer le reliquat des frais de scolarité, audelà des 50 000 DHs couverts par « Enseignement + », et peut être étalé sur une période de 6 ans.

Pour le financement des études supérieures à l’étranger BAO met à la disposition des étudiants un prêt avantageux de 200.000 DHs servant à financer tous frais autorisés à être transférés par l’Office des changes (allocation départ scolarité, frais de séjours, loyers…).

