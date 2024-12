Bank of Africa (BOA) devient la première banque au Maroc à recevoir la certification ISO 21001, attestant de son engagement envers l’excellence pédagogique et le développement des compétences de ses collaborateurs, selon un communiqué de la banque.

Cette reconnaissance distingue Bank of Africa Academy, l’entité de formation du groupe, comme un modèle dans la formation et l’accompagnement des talents, contribuant à la transformation du secteur bancaire. L’Académie adopte une démarche d’amélioration continue en intégrant les meilleures pratiques internationales pour offrir un écosystème de formation diversifié, couvrant des formations métiers, des cursus en leadership et management, ainsi que des formations diplômantes, certifiantes et transverses.

L’audit ayant conduit à cette certification a été réalisé par le cabinet International CERTI-TRUST, confirmant la robustesse et l’efficacité du système de management de l’Académie. Le processus d’évaluation s’est conclu avec un score exceptionnel : zéro non-conformité, zéro point sensible, et plusieurs points forts soulignés.

