Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé la mise en service, vendredi prochain, de son nouveau Portail Achats qui permettra la digitalisation du processus de passation des achats de la Banque, le dépôt et le traitement des factures électroniques des fournisseurs.

« Dans le cadre de la transformation de son Processus Achat et suite à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2024, de son nouveau Règlement des Achats, Bank Al-Maghrib met en service son Portail Achats le 6 septembre 2024 », indique la Banque Centrale sur son site web, soulignant que le dépôt physique des facteurs demeure obligatoire en sus du dépôt électronique.

Ainsi, l’accès et la soumission aux actes d’achat lancés par BAM s’effectueront, à compter de cette date, à travers ce portail, à l’exception des modes de passation (concours architectural, dialogue compétitif, appel d’offres ouvert simplifié, consultation architecturale ouverte simplifiée et consultation architecturale restreinte), lesquels seront maintenus selon le format papier et seront mis en ligne dans une seconde phase, précise la même source. Les fournisseurs devront se doter à cet effet, d’un certificat de signature électronique autorisé. Pour faciliter à l’ensemble des fournisseurs de la Banque l’adaptation à cette nouvelle solution, une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2024 sera observée. Durant cette période, les soumissions sous format papier demeureront possibles en cas de difficultés d’utilisation de la plateforme.

Le Portail Achats sera accessible via le lien « https://portailachats.bankalmaghrib.ma/ » et via le portail de la Banque « www.bkam.ma ».

Partagez cet article :