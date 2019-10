PARTAGER Bank Al-Maghrib et la Banque Centrale d’Egypte renforcent leur partenariat

Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque Centrale d’Egypte ont conclu récemment à Washington un mémorandum d’entente portant sur la supervision bancaire, l’échange d’informations et la coopération générale.

Signé vendredi dernier par le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et le Gouverneur de la Banque Centrale d’Egypte, Tareq Amer, en marge des assemblées annuelles 2019 du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale tenues du 14 au 20 octobre à Washington DC, ce MoU concrétise la volonté commune des deux Banques Centrales d’approfondir davantage le partage d’expériences, indique BAM dans un communiqué. Il vise également à instituer un cadre formel pour renforcer les relations bilatérales, la coopération et le partenariat entre les deux institutions, ajoute la même source.

LNT avec CdP