Lors de son dernier point de presse, le Conseil de Bank Al-Maghrib, présidé par M. Abdellatif Jouahri, a examiné l’évolution de la conjoncture économique tant sur le plan national qu’international, en mettant en avant plusieurs préoccupations majeures.

État de l’économie mondiale : un environnement incertain

M. le Wali a souligné que la croissance mondiale demeure résiliente, malgré un contexte marqué par des tensions géopolitiques et les nouvelles mesures de l’administration américaine. Il a déclaré : « Cette perspective reste, en tout cas, marquée par un niveau élevé d’insécurité lié aux conflits, aux tensions géopolitiques, ainsi qu’aux mesures annoncées par la nouvelle administration américaine ». Les prévisions de croissance mondiale indiquent une diminution à 2,9 % pour 2025 et 2,8 % pour 2026, contre 3,2 % cette année. Il a également mentionné les défis spécifiques que rencontrent la zone euro et la Chine, tout en constatant que l’Inde continue de croître, atteignant presque 7 %.

Inflation et ajustements des taux d’intérêt

Concernant l’inflation, M. Jouahri a noté que celle-ci devrait se stabiliser autour de 1 % en 2024, après avoir atteint un sommet de 6,1 % en 2023. Il a précisé : « Les anticipations d’inflation demeurent bien ancrées, avec des experts prévoyant un taux moyen de 2,3 % ou 2,4 % pour les 8 à 12 trimestres à venir ». En réponse à l’évolution de l’inflation, le Conseil a décidé de réduire le taux directeur, une mesure visant à garantir la stabilité des prix dans un contexte d’inflation plus faible.

Perspectives économiques nationales : croissance et emploi

M. le Wali a également souligné qu’au niveau national, « les activités non agricoles poursuivent leur amélioration, notamment grâce aux différents chantiers d’envergure lancés ou programmés, tandis que la production agricole demeure tributaire des conditions climatiques incertaines. » La croissance économique marocaine est attendue à 2,6 % pour 2024, avec des prévisions de 3,9 % pour les années suivantes. Il a ajouté : « En 2023, nous avons connu des pertes dans le secteur agricole, mais les perspectives pour 2025 et 2026 sont meilleures, avec une amélioration attendue de la valeur ajoutée agricole ».

Marché du travail et comptes extérieurs

Dans le cadre de l’analyse du marché du travail, M. Jouahri a noté : « Au troisième trimestre, l’économie nationale a créé 213 000 emplois, malgré une légère augmentation du taux de chômage, qui se situe à 13,6 % au niveau national ». Concernant les comptes extérieurs, il a prévu un déficit contenu à 1 % du PIB, soutenu par les performances des recettes de voyages et des transferts des Marocains résidant à l’étranger.

Pour conclure, M. le Wali a insisté sur l’importance de la vigilance : « Je voudrais rappeler que le Conseil se doit de suivre de très près l’évolution de la conjoncture économique et que nos décisions seront prises sur la base des données les plus actualisées».

A.Loudni

