Bank Al-Maghrib vient de publier son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, ainsi que leur surveillance et l’inclusion financière, pour l’année 2023. Le rapport met en avant les efforts de Bank Al-Maghrib en matière de surveillance des systèmes et moyens de paiement, tout en assurant la promotion d’un système financier inclusif.

Parmi les points saillants de ce rapport, il est à noter que les infrastructures des marchés financiers (IMFs) au Maroc ont maintenu leur résilience, sans aucun incident majeur détecté au cours de l’année.

Dans ce cadre, deux projets phares ont également été réalisées, à savoir la mise en place de la Chambre de Compensation Contrepartie Centrale (CCP) pour le marché à terme et le déploiement du virement instantané, opérationnel depuis juin 2023.

Le rapport souligne également l’importance de la lutte contre la fraude dans les moyens de paiement scripturaux, ainsi que l’accompagnement des fintechs, avec l’accueil de 10 nouvelles entreprises dans le guichet unique « One Stop Shop Fintechs », portant leur nombre total à 83.

Sur le plan de l’inclusion financière, des progrès notables ont été réalisés grâce à la mise en œuvre de 1ère phase de la Stratégie Nationale lancée en 2019 par le ministère de l’Economie et des Finances et Bank Al-Maghrib qui a permis des progrès importants en faveur des populations les moins desservies par les services financiers et des TPME.

En effet, selon le rapport, les efforts déployés par l’ensemble des acteurs ont permis des avancées notables sur les volets légal et réglementaire, ainsi que sur les plans de développement d’offres inclusives et d’éducation financière.

Capitalisant sur ces acquis et pour maintenir cette dynamique et renforcer les mécanismes de sa mise en œuvre, le ministère de l’Economie et des Finances et Bank Al-Maghrib ont initié, en concertation avec les différentes parties prenantes, les travaux pour la formulation de la deuxième phase de la Stratégie couvrant la période 2024-2027.

LNT

