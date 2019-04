PARTAGER BAM : Seulement 17% des femmes adultes marocaines ont accès à un compte bancaire…

Bank Al-Maghrib vient de publier une fiche d’informations concernant l’inclusion financière, et celle des femmes en particulier. La banque centrale retrace l’évolution de cette problématique au Maroc, les mesures prises, et les résultats obtenus.

L’inclusion financière a suscité au cours de ces dernières années un intérêt grandissant de la part des organismes internationaux, des régulateurs du secteur financier ainsi que des pouvoirs publics. Cette tendance traduit une prise de conscience du rôle que peuvent jouer les services financiers dans la promotion d’une croissance inclusive et la concrétisation des objectifs de développement durable notamment en favorisant la réduction de la pauvreté et des disparités entre les genres.

Au Maroc, les autorités marocaines ont, depuis près d’une décennie, inscrit l’inclusion financière parmi leurs actions prioritaires. Soucieux de réduire les inégalités sociales et économiques et de promouvoir le rôle de toutes les franges de la population dans l’économie du pays, plusieurs acteurs dont le Ministère de l’Economie et des Finances et Bank Al-Maghrib ont mis en œuvre plusieurs actions tendant à réduire les facteurs d’exclusion financière, à travers des politiques ciblées au profit des individus et des entreprises.

Le Maroc a ainsi enregistré d’importants progrès notamment en termes d’accessibilité des services financiers formels, de protection du consommateur, d’éducation financière et de financement des entreprises. Néanmoins, plusieurs segments de la population demeurent quasi-exclus du système financier.

Pour faire face à cette situation et dans la poursuite de leurs efforts, le MEF et BAM ont mobilisé les acteurs publics et privés dans le cadre d’une démarche participative pour le développement d’une stratégie nationale d’inclusion financière. Le développement de cette Stratégie témoigne de la ferme détermination des autorités publiques et des acteurs du secteur financier à poursuivre leurs efforts pour surmonter les obstacles à l’inclusion financière des différents segments de la population.

Dans cette perspective, la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière s’est fixée des objectifs ambitieux qui consistent à réduire les disparités entre les différents segments de la population notamment entre les genres. En effet, compte tenu des écarts significatifs qui persistent ente les genres en termes d’accès aux services financiers formels, les femmes représentent une des cibles prioritaires des politiques et des stratégies nationales d’inclusion financière dans les pays en développement.

Chiffres clés :

Dans les économies en développement, malgré les progrès réalisés en termes d’inclusion financière, le gap entre les genres reste inchangé et s’établit à 9 points de pourcentage : entre 2014 et 2017, le taux des hommes ayant des comptes bancaires ou de paiement est passé de 60 à 67% contre 51% à 59% pour les femmes.

Selon les derniers résultats de l’enquête Findex de la Banque Mondiale menée en 2017, l’écart entre les hommes et les femmes est plus important au Maroc comparativement à des pays similaires : 17% des femmes adultes ont accès à un compte bancaire contre 41% des hommes. Cette disparité, plus marquée à la base de la pyramide socio-économique, crée un cercle vicieux : sans accès aux services financiers, les femmes ne peuvent saisir les opportunités offertes par le marché, ce qui amplifie les inégalités entre les sexes.

Pour la population féminine, l’exclusion financière reflète une exclusion économico-sociale associée à des facteurs culturels. Les résultats des études effectuées au cours des dernières années montrent que les femmes salariées sont quasiment au même niveau d’inclusion financière que les hommes salariés et que l’écart se creuse significativement au niveau des travailleurs indépendants et devient très significatif pour les femmes sans emploi. Dans ce contexte, et afin de pouvoir relever le défi de l’inclusion financière des femmes, Bank Al-Maghrib a entrepris plusieurs initiatives.

Stratégie Nationale d’inclusion Financière

Afin d’accélérer la promotion de l’inclusion financière au Maroc, le Ministère de l’Economie et des Finances et Bank Al-Maghrib ont développé une Stratégie Nationale d’Inclusion Financière dans le cadre d’une approche participative associant les acteurs des secteurs public et privé et ce, partant des conclusions d’un diagnostic approfondi de l’état des lieux de l’inclusion financière au Maroc et d’une revue des meilleures pratiques internationales.

Cette stratégie fixe parmi ses objectifs la réduction de l’écart entre les genres afin d’atteindre le niveau d’inclusion financière des pays comparables. A cet effet, la stratégie définit cinq axes :

– Accélérer le développement des modèles alternatifs ;

– Renforcer le rôle des modèles « classiques » dans l’inclusion financière des groupes sous-desservis ou exclus;

– Renforcer les outils permettant de mieux appréhender le risque des populations exclues ;

– Créer les conditions d’un plus grand usage des produits financiers ;

– Piloter l’Inclusion Financière dans la durée.

En préparation de la mise en œuvre de la stratégie, Bank Al-Maghrib a lancé un projet de recherche portant sur l’analyse du statut socio-économique des femmes rurales au Maroc dans l’ambition de comprendre les conditions de vie de ces femmes, les barrières à leur autonomisation économique, leurs comportements financiers, leurs perceptions et ambitions quant à leur rôle dans la société.

Mené avec l’assistance d’une université Américaine, ce projet se déroule en deux phases :

– Etude exploratoire : lancée au cours du mois de février, cette phase couvre 7 régions du Royaume et vise à mettre en évidence les principaux facteurs (socio-culturel, économiques, etc.) définissant les différents profils des femmes rurales tout en identifiant les pistes à explorer pour une inclusion financière efficace en faveur de l’autonomisation économique de ce segment de la population.

– Enquête quantitative : Fondée sur les résultats de la première phase, l’enquête aura pour mission d’évaluer et mesurer, auprès d’un échantillon représentatif de la population, les différents aspects d’exclusion des femmes rurales, leur potentiel en termes de capacité et de motivation pour leur autonomisation économique ainsi que le les prérequis d’une inclusion financière efficace.

Ce projet mettra à la disposition de Bank Al-Maghrib et de ses partenaires des informations pertinentes pour mieux orienter les travaux de la Stratégie Nationale d’inclusion Financière et des politiques sectorielles.

Feuille de route nationale de l’alignement du secteur financier sur le développement durable

Développée en concertation avec les acteurs du secteur financier et sous la coordination de Bank Al-Maghrib, la feuille de route de l’alignement du secteur financier sur le développement durable considère les femmes comme l’une des cibles prioritaires à travers les engagements suivants :

– Education Financière : Conscients du rôle de l’éducation financière en tant qu’un des leviers incontournables de l’inclusion financière, le secteur financier s’est engagé à développer des programmes d’éducation financière adaptés aux besoins des femmes pour renforcer leur capacités à prendre des décisions financières informées pour une utilisation responsable des services financiers.

– Offre de services financiers adaptés : la feuille de route rappelle l’importance de mettre en place des produits et des services centrés sur les besoins des femmes et femmes entrepreneures.

– Mise en place des indicateurs par genre : Pour un meilleur suivi de l’écart entre les genres, la feuille de route porte un intérêt particulier au dispositif de suivi et évaluation et au rôle des institutions financières dans la collecte des données fiables compte tenu de la dimension genre.

Maya Declaration

Lancée en 2011, la Déclaration Maya est l’une des initiatives du réseau international de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) ayant pour objectif ultime de libérer le potentiel socio-économique des populations exclues du système financier formel.

Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib a pris des engagements forts vis-à-vis de l’AFI et de ses membres pour faire face aux défis relatifs à l’inclusion financière des marocains en général et des femmes en particuliers. En effet, la Banque s’est engagée dans le cadre du plan d’action de Denarau à promouvoir l’inclusion financière des femmes en rappelant les orientations de la feuille de route de l’alignement du secteur financier sur les objectifs de développement durable mais aussi en réaffirmant l’importance d’une Stratégie Nationale d’Inclusion Financière qui respecte l’approche genre.

C’est ainsi que Bank Al-Maghrib a été honorée par l’AFI, à l’occasion de la 9ème édition du Forum Mondial sur les Politiques d’Inclusion Financière (GPF) tenu en 2017 à Sharm el Sheikh en Égypte, en lui attribuant le prix du meilleur membre dans la mise en œuvre de ses engagements pris dans le cadre de la « Maya Declaration » reconnaissant ainsi les efforts de la Banque et ses réalisations en matière d’inclusion financière.

