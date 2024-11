Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui préside la délégation marocaine participant à la 29e session de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29), en Azerbaïdjan, a été accueilli mardi au Stade Olympique de Bakou, par le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Le chef du gouvernement, est accompagné de la ministre de l’Énergie et du Développement durable, Leila Benali, et de l’ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Mohamed Adil Embarch.

M. Akhannouch a visité les différents espaces des pavillons du Royaume du Maroc et de l’Azerbaïdjan, aménagés dans la zone bleue du Stade Olympique de Bakou, et a écouté des explications sur les réalisations des deux pays en matière climatique, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Ce sommet planétaire (11-22 novembre) sera l’occasion de mesurer les progrès réalisés en matière d’atténuation des changements climatiques et de négocier les meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène.

La Conférence mettra essentiellement l’accent sur le financement climatique, eu égard au besoin de permettre à l’ensemble des pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les vies et les moyens de subsistance contre l’aggravation des effets du changement climatique, notamment pour les communautés vulnérables.

LNT avec Map

