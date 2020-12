L’institut Choiseul vient de dévoiler l’édition 2020 de son classement Choiseul 100 Africa – Les leaders économiques de demain.

Badr Alioua, Président du directoire de Wafasalaf, numéro 1 du crédit à la consommation au Maroc occupe la 8e place de ce classement. Il convient de rappeler que Badr Alioua est reconduit pour la 7e année consécutive dans ce classement et ce, depuis 2014. Diplômé de Polytechnique Paris et Ponts ParisTech, il a été de 2008 à 2016 Directeur Général Wafa Gestion et de 2016 à 2018 Directeur Exécutif en charge de la banque privée d’Attijariwafa bank.

Le Choiseul 100 Africa – Les leaders économiques de demain – est une étude annuelle réalisée en toute indépendance par l’Institut Choiseul. Il identifie, recense et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche.

LNT avec Cdp