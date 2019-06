PARTAGER La BAD finance la construction d’une nouvelle cimenterie à El Jadida

Un accord sur un prêt de 45 millions d’euros pour construire une nouvelle cimenterie dans la commune d’Oulad Ghanem (province d’El Jadida) a été signé, vendredi à Casablanca, entre la Banque africaine de développement (BAD) et la société Tekcim.

La construction de ce projet a été confiée par TEKCIM à un consortium constitué par la société générale des travaux du Maroc (SGTM) et le groupe danois FLSmidth. Elle s’étalera sur trois ans pour une mise en service prévue en 2022. Le projet, d’un coût total de 240 millions d’euros (environ 2,6 milliards de dirhams), contribuera à répondre à la demande croissante en ciment afin de satisfaire les besoins de logements et d’infrastructures au Maroc et en Afrique, précise la BAD dans un communiqué.

Cette opération vient en soutien au plan d’accélération industrielle du Royaume, souligne la même source, notant que l’objectif est la conception et la réalisation d’une cimenterie intégrée dotée d’une capacité de production totale de 1,11 mtpa (million de tonnes par an) de clinker et de 1,4 mtpa de ciment.

Le projet est en parfaite adéquation avec les stratégies d’intervention des deux institutions, en particulier avec les priorités stratégiques « High 5 » de la BAD en matière d’industrialisation et d’intégration régionale, fait savoir le communiqué.

Il répond également aux objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI) pour développer les chaînes de valeur et consolider les relations, au niveau national, entre les grands opérateurs privés et les petites et moyennes entreprises.

« C’est un projet structurant qui contribuera à l’accélération industrielle du Maroc mais également au renforcement de ses liens économiques forts avec le continent », a dit la représentante résidente de la BAD au Maroc, Leila Farah Mokaddem, lors de la cérémonie de signature dudit accord.

Cette unité intégrée, a-t-elle poursuivi, pourra, à travers le réseau des infrastructures de transports, facilement desservir le marché local et, au-delà, les marchés régionaux de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, etc.). Elle créera à coups sur des dizaines d’emplois au bénéfice de populations rurales.

De son côté, le responsable des opérations du secteur privé issu du département de l’Industrialisation et du Développement du Commerce de la Banque, Alhassane Haidara, a indiqué que le projet Tekcim s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par la Banque pour soutenir les champions régionaux dans la valorisation des ressources naturelles locales, l’intégration des chaînes de valeur et le renforcement de l’intégration régionale.

Pour sa part, le président de la société générale des travaux du Maroc (SGTM), M’hammed Kabbaj, a déclaré que « cette décision d’investissement est un tournant important de notre histoire » ajoutant que ce projet va permettre au Groupe SGTM de continuer son développement au Maroc et en Afrique ».

« Tekcim s’inscrit parfaitement dans notre volonté de renforcer notre présence sur toute la chaine de valeur du BTP », a t-il affirmé.

Le partenariat entre le Royaume du Maroc et la BAD date de plus d’un demi-siècle. Depuis la création de la Banque, plus de 160 opérations ont été réalisées, mobilisant près de 10 milliards de dollars dans les secteurs notamment de l’eau, de l’énergie, des transports, de l’agriculture et du développement social.

LNT avec MAP