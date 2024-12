Backbase, leader mondial de l’Engagement Banking, et Seven, cabinet marocain spécialisé dans la transformation digitale, la data et l’intelligence artificielle, ont annoncé le 3 décembre 2024 un partenariat stratégique destiné à révolutionner les services bancaires dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Ce partenariat vise à fournir des expériences client transparentes et évolutives en intégrant la plateforme Engagement Banking de Backbase et l’expertise de Seven dans la transformation digitale du secteur bancaire.

Backbase, reconnu pour sa capacité à transformer les services bancaires digitaux, permet aux institutions financières de proposer des expériences client personnalisées et intuitives, tout en réduisant leur dette technologique et en améliorant leur efficacité opérationnelle. Grâce à cette collaboration avec Seven, Backbase entend élargir son impact régional en tirant parti de l’expertise locale et des compétences techniques de son partenaire.

Une alliance axée sur l’innovation et la transformation digitale

Seven apporte une solide expertise dans la transformation digitale, la stratégie data et l’innovation produit. Cette collaboration permettra de mieux accompagner les institutions financières de la région MEA dans leurs défis opérationnels uniques. En associant la technologie avancée de Backbase et la connaissance approfondie de Seven du secteur bancaire local, les deux entreprises visent à accélérer le déploiement de solutions bancaires innovantes et adaptées aux besoins des clients.

Aymen Daoud, directeur régional pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest chez Backbase, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration : « Notre partenariat avec Seven est essentiel pour apporter des solutions bancaires digitales de premier ordre à nos marchés stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient. Grâce à sa compréhension approfondie du paysage bancaire local et à notre Engagement Banking Platform, leader sur le marché, nous pouvons transformer la façon dont les institutions financières opèrent pour assurer efficacement la croissance, l’excellence opérationnelle et la satisfaction des clients au Maroc et au-delà. »

Jalal Benabdouh, directeur général de Seven, a souligné l’engagement de son entreprise envers l’innovation bancaire : « En tant qu’acteur clé de la transformation digitale au sein des services financiers, nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Backbase et d’apporter à nos clients la plateforme bancaire digitale leader du secteur. Notre engagement à stimuler l’innovation peut contribuer à transformer le paysage bancaire dans la région MEA et à apporter plus de valeur à leurs parcours digitaux. Ce partenariat reflète notre engagement à long terme pour fournir des solutions novatrices et pointues. »

Ce partenariat ne se limite pas à l’amélioration des services bancaires. Il entend également autonomiser les institutions financières de la région en leur offrant les outils nécessaires pour naviguer dans un environnement technologique complexe. En combinant leurs forces, Backbase et Seven proposent des solutions qui accélèrent la vitesse de mise sur le marché, optimisent les opérations et améliorent l’expérience utilisateur.

Avec une demande croissante pour des services bancaires digitaux performants dans la région MEA, cette alliance stratégique promet de redéfinir les standards en matière d’innovation bancaire. Backbase et Seven démontrent ainsi leur engagement commun à soutenir la transformation digitale des institutions financières, tout en répondant aux attentes toujours croissantes des clients.

