Le 4 décembre 2024, Bachir Baddou, Vice-président délégué de la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA), a été élu au poste de Vice-président de la Global Federation of Insurance Associations (GFIA) lors de l’assemblée générale tenue à Cape Town. Cette nomination marque une reconnaissance notable pour le Maroc, l’Afrique et le monde arabe dans le domaine de l’assurance à l’échelle internationale.

Membre du comité exécutif de la GFIA depuis 2016, Bachir Baddou a été le premier Arabe et Africain à intégrer cet organe décisionnel. Sa réélection en tant que Vice-président témoigne de la confiance et de l’estime dont il bénéficie au sein du secteur mondial de l’assurance, selon un communiqué de presse de la FMA. Et d’ajouter que cette désignation reflète également le rôle croissant du Maroc dans les discussions et initiatives internationales liées à ce domaine.

Lors de cette assemblée générale, les membres de la GFIA ont renouvelé leur bureau. La fédération est désormais présidée par le Canadien Stephen Frank. Aux côtés de Bachir Baddou, le comité exécutif comprend :

Thea Utoft Høj Jensen (Europe) en tant que Secrétaire Générale,

(Europe) en tant que Secrétaire Générale, Toyonari Sasaki (Japon) en tant que Trésorier,

(Japon) en tant que Trésorier, Andrew Hall (Australie) en tant que Représentant régional,

(Australie) en tant que Représentant régional, Norma Alicia (Mexique) comme Responsable des adhésions.

La GFIA représente 42 associations membres issues de 68 pays, couvrant environ 89 % des primes d’assurance mondiales. Elle constitue l’organisation internationale la plus influente du secteur de l’assurance et des réassurances. Son rôle est de promouvoir un dialogue constructif avec les régulateurs internationaux et de traiter des enjeux communs au secteur, notamment la réglementation, les risques émergents et les tendances globales.

L’élection de Bachir Baddou est également le fruit des efforts de la Fédération Marocaine de l’Assurance, présidée par Mohamed Hassan Bensalah, pour positionner le Maroc comme un acteur clé sur la scène internationale de l’assurance, poursuit le communiqué. Et de conclue que cette stratégie souligne l’engagement du Royaume à contribuer aux discussions et initiatives globales dans ce secteur.

LNT avec CdP

