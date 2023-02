La situation économique, monétaire et financière du Maroc et les principaux événements qui ont récemment marqué l’économie nationale ont été au centre d’entretien, mercredi à Rabat, entre le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.

Au cours de leur entretien, les deux parties ont passé en revue les mesures gouvernementales prises, en application des Hautes Directives Royales, pour faire face à la conjoncture difficile marquée par les répercussions de la pandémie de la Covid 19, les changements climatiques et les tensions géopolitiques, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Ont été également discutés la relance de l’économie nationale, le maintien des équilibres macroéconomiques, ainsi que la stabilité et la fluidité des transactions sur le marché national, ajoute la même source.

Il convient de rappeler qu’un groupe d’institutions internationales et d’organismes de notation ont relevé la bonne résilience de l’économie nationale, laquelle repose sur des fondements solides.

Ces instances ont également salué les mesures prises par le gouvernement afin de parvenir à une croissance économique inclusive et atténuer les effets de la conjoncture internationale sur l’économie nationale, conclut le communiqué.

LNT avec MAP

