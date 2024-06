L’Association de la Zone Industrielle Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi (AZIAN) vient d’organiser la 3ème édition de l’AZIAN Business Forum à l’hôtel, sous le thème ‘‘Écosystème d’entreprises industrielles, locomotive de croissance et catalyseur de compétitivité’’.

Rassemblant plus de 350 participants, cette édition a vu la participation de nombreuses personnalités, dont des institutionnels, des opérateurs économiques et autres experts et figures politiques…

Pour le président de l’AZIAN Mohammed Fikrat, l’association continue à œuvrer pour renforcer les liens entre les opérateurs d’AZIAN et créer un environnement propice à l’épanouissement et à la prospérité de tous ses membres, au service du développement, de la création de valeur et de l’amélioration de la compétitivité.

Quant à Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, il a souligné que les associations industrielles sont des partenaires incontournables qui jouent un rôle important dans la réussite des initiatives publiques. Même son de cloche chez Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion Économique, pour qui les écosystèmes industriels constituent une t force de proposition pour le gouvernement et les autorités par rapport à des problématiques et à des enjeux communs.

Pour sa part, le président du Conseil Régional de Casa-Settat Abdellatif Maâzouz a confirmé que dans le cadre de ses attributions, le conseil accorde une importance particulière au foncier industriel en tant que facteur déterminant de réalisation des investissements et de création d’emplois : ‘‘ Ainsi, et parmi nos réalisations notables, nous venons d’achever la réalisation d’une nouvelle zone industrielle, les travaux de proximité à Ahl Loghlam, préfecture de Sidi Bernoussi. Sur 10 ha, et avec un investissement de plus de 200 millions, elle doit accueillir près de 100 entreprises et quelques 4000 emplois. Nous avons également réalisé la mise à niveau des zones industrielles des préfectures des arrondissements Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, et Sidi Bernoussi avec un budget de 125 MDH. Ces travaux incluent la création de nouvelles voies, la requalification de l’infrastructure routière, le renforcement du réseau d’assainissement, et l’amélioration de l’éclairage public. La région investit également dans la mobilisation de plus de 400 ha destinés à de nouvelles zones industrielles et autant pour le développement des activités de logistique et de services, pour accélérer l’investissement privé nécessaire au développement de notre pays et la création de milliers d’emplois dont nos jeunes ont particulièrement besoin’’.

Chakib Alj, président de la CGEM a indiqué que le pays se fixe des objectifs ambitieux, visant une intégration industrielle de 80% d’ici 2030 et la fabrication d’un million de voitures d’ici l’année prochaine.

Le président du CESE Ahmed Réda Chami a tenu à rappeler que le Maroc a fait un énorme progrès sur le plan industriel : ‘‘15% du PIB marocain provient du secteur industriel et 85% des exportations de marchandise en 2022 étaient des produits manufacturés’’.

Néanmoins, il est quand même important de constater qu’au-delà de toutes ces déclarations données que l’on peut facilement qualifier de ‘‘ langue de bois’’, l’essentiel reste ailleurs. En effet, Ain Sebaâ-Hay Mohammadi-Bernoussi n’est plus ce qu’elle a été du temps des premiers industriels de cette zone, les Français en l’occurrence qui ont découvert un espace vaste non habité donnant directement sur l’océan. En effet, les premiers usines et sites industriels ont très vite donné lieu à l’implantation de grands bidonvilles abritant les immigrants ruraux venus à Casablanca pour travailler. Plus de 100 ans après, ce schéma ne devrait plus exister dans la mesure où cette zone s’est transformée au fil de ces dernières années en un véritable pôle urbain avec une grande percée de l’immobilier, des Malles, de supermarchés, de tribunaux…Très vite et face à la crise de l’habitat que connaît la métropole, beaucoup de citoyens ont trouvé à Ain Sebaâ-Hay Mohammadi-Bernoussi un espace de vie plus au moins correctes. Seul bémol n’est que la présence au milieu d’espaces d’habitation de ces usines de l’AZIAN dont la majorité est très mal entretenue, polluante et le plus souvent représentant des dangers d’explosion et d’incendies récurrents.

Là, il est quand même important de rappeler qu’au niveau du ministère de l’Intérieur, l’approche est autre et parfaitement à l’opposé de ce que laissent croire les industriels de l’AZIAN. Pour le ministre Laftit, la ville de Casablanca doit absolument revoir son aménagement avec une orientation catégorique et irréversible vers plus d’industrialisation dans les périphéries et plus d’habitation dans le milieu urbain : ‘‘ Il n‘y aura plus d’autorisation de construction pour les promoteurs immobiliers dans les périphéries de Casablanca’’, avait déclaré le ministre de l’Intérieur devant un parterre de patrons de la CGEM à Casablanca.

C’est dire que venir aujourd’hui pour continuer à faire croire qu’Ain Sebaâ est avant tout industrielle et le restera, serait tout simplement…une nage à contre-courant dans la mesure où aujourd’hui la vie industrielle de cette zone s’effrite de plus en plus et beaucoup d’industriels ont quitté les lieux pour aller s’installer ailleurs. Justement là où il fait bon de mener une activité industrielle dans le respect total des normes modernes en la matière, tout en tenant comptes des contraintes environnementales…

Hassan Zaatit

Partagez cet article :