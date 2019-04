PARTAGER AWB honore la 10e promotion du Master international « Banque & Marchés Financiers »

La Fondation Attijariwafa bank a organisé, jeudi 25 avril, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 10e promotion du Master international « Banque & Marchés Financiers ».

« Cette cérémonie est, pour nous, une occasion d’exprimer aux lauréats notre fierté et rendre hommage à leurs proches qui les ont soutenus, ainsi qu’à toutes les parties prenantes qui contribuent au succès de ce Master, tant notre partenaire institutionnel espagnol Banco Santander et SANFI, que les deux piliers académiques du master, des deux côtés de la méditerranée : l’Université Cantabria et l’Université Hassan II », a déclaré Mohamed El Kettani, Président-directeur général d’Attijariwafa bank, dans son mot de bienvenue.

38 lauréats ont ainsi reçu leur double diplôme marocain et espagnol, délivré respectivement par l’université Hassan II de Casablanca à travers sa faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock (FSJES) et l’université de Cantabria.

Fruit d’un partenariat public-privé, le Master international « Banque et Marchés Financiers » a été développé par le groupe Attijariwafa bank et Grupo Santander en 2007.

Le programme du Master est dispensé par des professionnels principalement des deux banques partenaires et des professeurs universitaires marocains et espagnols des deux universités partenaires. Il ambitionne ainsi d’inculquer aux étudiants des connaissances techniques poussées dans le domaine financier pour répondre au mieux aux besoins du marché, en alliant théorie et pratique.

LNT