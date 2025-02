Avito Group annonce plusieurs initiatives visant à renforcer son engagement dans le marché immobilier marocain. L’année 2025 marque ainsi le lancement de nouvelles actions, notamment l’organisation de la troisième édition du salon Immo Expo by Avito à Casablanca, ainsi que l’extension de l’événement à l’international avec des éditions prévues en Espagne et en Allemagne au cours du deuxième trimestre de l’année.

Immo Expo by Avito : une expansion vers l’Europe

Après deux éditions organisées à Casablanca, le salon Immo Expo by Avito sera également tenu à Barcelone et Düsseldorf en 2025. Ces événements accueilleront des promoteurs immobiliers, des institutions financières et des experts du secteur, avec pour objectif de proposer des opportunités d’investissement immobilier au Maroc aux membres de la diaspora marocaine établie en Europe.

La troisième édition casablancaise du salon, qui se tiendra du 10 au 13 juillet 2025, prévoit plusieurs évolutions, notamment un format renouvelé et des offres adaptées aux tendances du marché.

Les Rencontres de l’Immobilier : un espace de dialogue pour les professionnels

Avito Group a également initié en début d’année un nouveau programme intitulé « Les Rencontres de l’Immobilier ». Ce format réunit des acteurs du secteur public et privé autour des enjeux et des perspectives du marché immobilier marocain. La première édition, organisée à Casablanca, a permis d’échanger sur différentes problématiques du secteur. Cet événement, qui se veut récurrent, vise à faciliter la concertation entre les parties prenantes du marché.

Une nouvelle plateforme pour les acteurs de l’immobilier

Parallèlement, Avito Group a lancé une nouvelle plateforme dédiée à l’immobilier, destinée aux particuliers et professionnels. Elle intègre des fonctionnalités avancées pour simplifier la recherche de biens, offrir une meilleure lisibilité des annonces et permettre aux promoteurs d’accéder à des outils de suivi de la performance de leurs offres.

Avec plus de 150 000 biens immobiliers référencés, dont 250 projets neufs, Avito Group poursuit l’adaptation de ses services aux besoins du marché immobilier marocain, en mettant à disposition des solutions numériques destinées à faciliter l’accès à l’information et la mise en relation entre les différents acteurs du secteur.

